Без помощи НАТО: украинские военные самостоятельно уничтожили врага на учениях в Венгрии (фото)

Десантники, как сообщают в Генштабе, в ходе двух столкновений потерял одну единицу техники, а враг — всю технику и часть личного состава.

Украинские военные принимают участие в учениях НАТО Saber Guardian-2021, на которых десантники демонстрируют высокий уровень подготовки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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В Венгрии проходят учения с традиционным разделением участников на две команды: "Bluefor" и "Opfor". Украинские военные попали в первую команду.

Фото: Генштаб ВСУ

Боестолкновения начались вчера в районе 17:00. У развернутого наблюдательного пункта команды "Bluefor" были обнаружены условные враги. Они имели 1 единицу боевой техники и 12 пехотинцев. В результате боя украинские военные заставили "Opfor" отступить, команда понесла значительные потери. Среди украинских десантников никто не пострадал.

Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, в 6:40 утра на позиции бойцов ВСУ выдвинулись бойцы "Opfor", у которых было 4 БМП М-113.

Фото: Генштаб ВСУ

Бой длился несколько минут, украинские военные "уничтожили" всю технику врага и личный состав условного противника гранатометами. "Bluefor" потеряли одну машину, которая перекрыла путь отступления Opfor.

Для поддержки украинских военных союзники выслали авиацию, но она в итоге не понадобилась. Десантники справились самостоятельно.

Украинскую армию представляет 13 тактическая группа отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95 ДШБ. Учения, как сообщают в Генштабе, все еще проходят. Помимо Украины в них принимают участие США, Польша, Венгрия и Хорватия и другие страны.

Напомним, в мае проходили учения Dynamic Front-2021, в которых принимали участие украинские артиллеристы. На админгранице с Крымом сегодня (2 июня) проходят активная фаза учений ВСУ с авиацией, кораблями и бронетехникой.