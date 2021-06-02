Авиация ВСУ отработала уничтожение противника на админгранице с Крымом (видео)

Как утверждают в штабе ООС, маневры проводились в условиях, приближенных к боевым.

На админгранице с оккупированным Крымом ВСУ провели военные учения, в ходе которых отработали защиту морского побережья от возможной атаки вражеских войск.

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Об этом информирует пресс-центр Командования ООС в Facebook.

По словам Командующего ООС Сергея Наева, разведка ВСУ по легенде за несколько десятков километров от побережья обнаружили корабельно-катерную группу условного противника, которая провела тактическое развертывание и приближается к местам высадки морского десанта.

"Намерением условного противника было овладение опорными пунктами наших подразделений и обеспечения высадки второй волны морского десанта", — добавил Наев.

В ходе учений военнослужащие определили точные координаты кораблей и катеров для нанесения огневого поражения. Первой для подавления врага огонь открыла авиация, создав благоприятные условия подразделениям ДШВ при поддержке бронетранспортеров занять оборону вдоль береговой полосы.

Командующий ООС Сергей Наев добавил, что военные учения завершились действиями малых бронированных артиллерийских катеров.

"Первый удар условному противнику нанесли экипажи вертолетов, которые последовательно нанесли огневое поражение кораблям вражеского десанта и создали благоприятные условия подразделениям десантно-штурмовых войск при поддержке бронетранспортеров занять оборону вдоль береговой полосы", — говорится в сообщении.

[ + – ] Учения ВСУ возле админграницы с Крымом

Ранее Фокус рассказывал, что СБУ провела антитеррористические учения на Донбассе. Бойцы, участвовавшие в учениях, должны были обнаружить и обезвредить диверсантов, готовивших диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе.

Также Фокус сообщал, что ВСУ провели масштабные учения с применением БПЛА Bayraktar TB2 и "Javelin". В ходе занятий бойцы Сил спецопераций также учились действовать малыми тактическими группами и наносить ракетно-авиационные удары по позициям условного врага.