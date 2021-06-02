Авіація ЗСУ відпрацювала знищення противника на адмінкордоні з Кримом (відео)

Як стверджують в штабі ООС, маневри проводилися в умовах, наближених до бойових.

На адмінкордоні з окупованим Кримом ЗСУ провели військові навчання, під час яких відпрацювали захист морського узбережжя від можливої атаки ворожих військ.

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Про це інформує пресцентр Командування ООС у Facebook.

За словами Командувача ООС Сергія Наєва, розвідка ЗСУ за легендою за кілька десятків кілометрів від узбережжя помітила корабельно-катерну групу умовного противника, яка провела тактичне розгортання і наближається до місць висадки морського десанту.

"Наміром умовного противника було оволодіння опорними пунктами наших підрозділів і забезпечення висадки другої хвилі морського десанту", — додав Наєв.

Під час навчань військовослужбовці визначили точні координати кораблів і катерів для нанесення вогневого ураження. Першою для придушення ворога вогонь відкрила авіація, створивши сприятливі умови для підрозділів ДШВ за підтримки бронетранспортерів зайняти оборону вздовж берегової смуги.

Командувач ООС Сергій Наєв додав, що військові навчання завершилися діями малих броньованих артилерійських катерів.

"Перший удар умовному противнику завдали екіпажі вертольотів, які послідовно завдали вогневого ураження кораблям ворожого десанту та створили сприятливі умови для підрозділів десантно-штурмових військ за підтримки бронетранспортерів зайняти оборону вздовж берегової смуги", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Навчання ЗСУ біля адмінкордону з Кримом

Раніше Фокус розповідав, що СБУ провела антитерористичні навчання на Донбасі. Бійці, які брали участь в навчаннях, повинні були виявити і знешкодити диверсантів, які готували диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі.

Також Фокус повідомляв, що ЗСУ провели масштабні навчання із застосуванням БПЛА Bayraktar TB2 і "Javelin". Під час занять бійці Сил спецоперацій також вчилися діяти малими тактичними групами і наносити ракетно-авіаційних ударів по позиціях умовного ворога.