Без допомоги НАТО: українські військові самостійно знищили ворога на навчаннях в Угорщині (фото)

Десантники, як повідомляють в Генштабі, під час двох зіткнень втратили одну одиницю техніки, а ворог — всю техніку та частину особового складу.

Українські військові беруть участь в навчаннях НАТО Saber Guardian-2021, на яких десантники демонструють високий рівень підготовки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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В Угорщині проходять навчання з традиційним поділом учасників на дві команди: "Bluefor" та "Opfor". Українські військові потрапили в першу команду.

Фото: Генштаб ВСУ

Зіткнення почалися вчора приблизно о 17:00. Біля розгорнутого спостережного пункту команди "Bluefor" були виявлені умовні вороги. Вони мали 1 одиницю бойової техніки і 12 піхотинців. Унаслідок бою українські військові змусили "Opfor" відступити, команда зазнала значних втрат. Серед українських десантників ніхто не постраждав.

Фото: Генштаб ВСУ

Сьогодні, о 06:40 ранку на позиції бійців ЗСУ висунулися бійці "Opfor", в яких було 4 БМП М-113.

Фото: Генштаб ВСУ

Бій тривав кілька хвилин, українські військові "знищили" всю техніку ворога й особовий склад умовного противника гранатометами. "Bluefor" втратили одну машину, яка перекрила шлях відступу Opfor.

Для підтримки українських військових союзники вислали авіацію, але вона зрештою не знадобилася. Десантники впоралися самостійно.

Українську армію представляє 13 тактична група окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 ДШБ. Навчання, як повідомляють в Генштабі, все ще проходять. Крім України в них беруть участь США, Польща, Угорщина, Хорватія та інші країни.

Нагадаємо, в травні проходили навчання Dynamic Front-2021, в яких брали участь українські артилеристи. На адмінкордоні з Кримом сьогодні (2 червня) проходить активна фаза навчань ЗСУ з авіацією, кораблями та бронетехнікою.