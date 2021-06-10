Скоростной и плавающий: Беларусь разработала собственный БТР-V2

Особый акцент в разработке сделан на использовании деталей белорусского производства. Разработка может заменить БТР-70 и 80.

В Беларуси создали новый бронетранспортер, который может заменить собой советские образцы БТР-70, БТР-80 и БМП 1/2. Об этом сообщает Государственный военно-промышленный комитет Беларуси.

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Полноценный анонс разработки запланирован на Международной выставке вооружения и военной техники "Milex-2021" в Минске, она пройдет 23-36 июня.

Сообщается, что основной акцент делается на максимальном использовании деталей белорусского производства. БТР выполнен по классической формуле 8х8.

Основные характеристики БТР-V2:

Максимальная скорость до 110 км/ч на асфальтобетонном покрытии и до 10 км/ч на плаву.

Двигатель — шестицилиндровый WP13.550A0 мощностью 550 л.с

Коробка передач — 6 перед, производства МЗКТ.

Вооружение:

30 мм автоматическая пушка 2А42, спаренный с пулеметом ПКТ 7,62 мм

Пусковая установка противотанковых управляемых ракет

Экипаж БТРа — 3 человека. В десантном отделении может размещаться до 8 десантников. Подчеркивается, что БТР-V2 является базой, на которой можно будет делать различные модификации, включая установку другого вооружения или установить в нем необитаемый модуль.

Напомним, в России стартовали учения "Славянское братство-2021", в которых принимает участие около 200 белорусских военных.

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