Скоростной и плавающий: Беларусь разработала собственный БТР-V2
Особый акцент в разработке сделан на использовании деталей белорусского производства. Разработка может заменить БТР-70 и 80.
В Беларуси создали новый бронетранспортер, который может заменить собой советские образцы БТР-70, БТР-80 и БМП 1/2. Об этом сообщает Государственный военно-промышленный комитет Беларуси.
Полноценный анонс разработки запланирован на Международной выставке вооружения и военной техники "Milex-2021" в Минске, она пройдет 23-36 июня.
Сообщается, что основной акцент делается на максимальном использовании деталей белорусского производства. БТР выполнен по классической формуле 8х8.
Основные характеристики БТР-V2:
- Максимальная скорость до 110 км/ч на асфальтобетонном покрытии и до 10 км/ч на плаву.
- Двигатель — шестицилиндровый WP13.550A0 мощностью 550 л.с
- Коробка передач — 6 перед, производства МЗКТ.
Вооружение:
- 30 мм автоматическая пушка 2А42, спаренный с пулеметом ПКТ 7,62 мм
- Пусковая установка противотанковых управляемых ракет
Экипаж БТРа — 3 человека. В десантном отделении может размещаться до 8 десантников. Подчеркивается, что БТР-V2 является базой, на которой можно будет делать различные модификации, включая установку другого вооружения или установить в нем необитаемый модуль.
Напомним, в России стартовали учения "Славянское братство-2021", в которых принимает участие около 200 белорусских военных.
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