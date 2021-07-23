Незважаючи на банкрутство: в Україні завершилися держвипробування "Граду" на шасі КрАЗ

Нове шасі потужніше і більше, ніж у базової версії з шасі "Уралу".

Реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" перенесли з базового шасі "Урал" на українське КрАЗ-63221. Про це повідомляє АрміяInform.

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Міністерство оборони України ініціювало випробування "Градів" на Кразівському шасі для доукомплектації військових частин. Дві одиниці БМ-21 "Град" на шасі КрАЗ-63221 і КрАЗ-6322 успішно пройшли всі випробування. Незабаром їх повинні допустити до ескплуатаціі в ЗСУ, а також їх доробок.

Характеристики старого шасі Урал-375Д і КрАЗ-63221:

Вага — 8400 кг проти 11,3-12,7 тонни у КрАЗ

Двигун — ЗІЛ-375 на 180 к.с. проти ЯМЗ-238Д на 330 к.с у КрАЗ.

Максимальна швидкість — 75 км/год проти 75-85 км/ч у КрАЗ

Довжина — 7350 мм проти 8990-9100 мм у КрАЗ

Ширина — 2590 мм проти 2500-2750 мм у КрАЗ

Висота — 2980 мм проти 3030-3170 мм у КрАЗ

Кліренс — 400 мм — 280-370 мм у КрАЗ.

Процедура банкрутства КрАЗ розпочато ще в 2018 році. Позов подав Ощадбанк проти заводу через борги в 555,688 млн гривень. До кінця року, за словами глави "Укроборонпрому", процедура повинна бути завершена.

Нагадаємо, КБ "Південне" провело успішні випробування реактивних снарядів "Тайфун-1" для "Градів". КрАЗ буде поставляти вантажівки в армію США. Контракт підписаний, але його деталі невідомі.

Раніше в Білорусі розробили заміну радянському "Граду" — РСЗО "Шквал".