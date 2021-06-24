Ракетный комплекс "Нептун" переводят на чешское шасси Tatra из-за банкротства КрАЗ (фото)

Как утверждают в КБ "Луч", смена базы для комплекса не повлияет на характеристики разработки, а наоборот сделает все более компактным.

Береговая версия ракетного комплекса "Нептун" официально меняет свою базу с украинского КрАЗ на чешские Tatra. Об этом сообщили представители компании-исполнителя "УкрИннМаш" в интервью для Донбасс.Реалии.

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На данный момент на предприятиях "Укроборонпрома" производят дивизион "Нептуна" — это по 6 машин каждого типа:

транспортные транспортно-заряжающие пусковые установки

Все они будут представлены на параде 24 августа.

Из-за банкротства КрАЗ, было принято решение поменять шасси на иностранное. Как сообщает гендиректор и генконструктор КБ "Луч" Олег Коростелев, изменение шасси не понесет за собой изменений вооружения. Поменяется только компоновка и эргономика за счет шасси Tatra.

"Более компактной будет машина. Все, что реализовано на шасси КрАЗ будет представлено на шасси Tatra, но кабины управления не будет. Все это будет реализовано в большой четырехместной, двухрядной, бронированной кабине. … Все будет находиться внутри", — заявил директор "УкрИннМаш" Максим Мятенко.

Ранее ракетный комплекс использовал шасси КрАЗ-7634НЕ, 63221 и ТЗМ-360, которые предоставлены ниже.

[ + – ] Нептун на шасси КрАЗ Фото: Defense Express

Нептун — береговой мобильный противокорабельный ракетный комплекс. Его разработали в 2018 году силами КБ "Луч" в кооперации со многими другими украинскими предприятиями. Калибр запускаемых ракет колеблется от 340 мм до 420 мм, в зависимости от ракеты. Вес боевой части — 150 кг. Дальность стрельбы от 7 до 280 км.

Напомним, 15 марта в ВМСУ передали первые образцы ракетного комплекса "Нептун". В июне 2020 комплекс успешно завершил государственные испытания.

Отметим, что недавно КрАЗ посетили министр обороны и вице-премьер, на котором обсуждали дальнейшие шаги для существования предприятия.