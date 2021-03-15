Образцы ракетного комплекса "Нептун" переданы ВМС ВСУ, – Таран (фото)

Ракетные комплексы, по его словам, существенно усилят способности ВСУ в Азово-Черноморском регионе.

В понедельник, 15 марта, опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" переданы в состав Военно-морских сил ВСУ.

Об этом сообщает управление информации и печати Министерства обороны Украины.

В частности, глава ведомства Андрей Таран сказал, что комплексы, изготовленные в рамках госконтракта между Минобороны и Госпредприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", существенно усилят способности ВСУ в Азово-Черноморском регионе.

По его словам, соответствующее подразделение в ВМС ВСУ уже сформировано.

"Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание – замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", – сказал Таран.

"Нептун" предназначен в основном для поражения боевых кораблей класса крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантных кораблей. Его крылатые ракеты – управляемые и практически незаметны для вражеских радаров. Ракета летит на сверхмалых высотах на скорости около 900 км/ч на дальность около 300 км. Она имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 производится компанией "Мотор Сич".

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что в государственном оборонном заказе не были предусмотрены средства на закупку создаваемых береговых ракетных комплексов "Нептун". Комплекс успешно прошел государственные испытания и 23 августа 2020 года был принят на вооружение. Поэтому Министерство обороны перераспределило средства гособоронзаказа, и "Нептуны" будут закупаться.

Разработка комплекса началась в 2014 году, а успешные испытания ракеты с боевым зарядом прошли в июне 2020 года.