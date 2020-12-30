В 2021 году украинская армия получит первые береговые ракетные комплексы "Нептун"

Контракт на поставку комплексов заключили Государственное конструкторское бюро "Луч" и Министерство обороны.

В рамках Государственного оборонного заказа заключен контракт о поставке в войска в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун". По словам замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафы Найема, предприятие уже получило аванс.

Украинским военным поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижный командный пункт.

Комплексы "Нептун" оснащены крылатыми ракетами, которые осуществляют полет на сверхмалых высотах на скорости около 900 км/ч на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модификованим твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 производится компанией "Мотор Сич".

Головку самонаведения для ракеты, которая способна определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало научно-производственное предприятие "Радионикс" совместно с Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем", входящей в состав "Укроборонпрома".

На вооружение ВСУ комплекс "Нептун" принят 23 августа 2020 года. Разработка комплекса началась в 2014 году, а успешные испытания ракеты с боевым зарядом прошли в июне 2020 года.

В государственном оборонном заказе не были предусмотрены средства на закупку создаваемых комплексов "Нептун". Но поскольку комплекс успешно прошел государственные испытания и был принят на вооружение, Министерство обороны перераспределило средства гособоронзаказа, и "Нептуны" будут закупаться. Об этом в начале декабря сказал министр обороны Андрей Таран.

В КБ "Луч" сейчас работают над созданием новых платформ для запуска этой крылатой ракеты, которые позволят использовать ее не только с земли, но и с моря, и с воздуха.