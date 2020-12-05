Минобороны нашло средства на закупку ракетных комплексов "Нептун"

Новые ракетные дивизионы разместят на территории приморских областей Украины.

В государственном оборонном заказе не были предусмотрены средства на закупку создаваемых береговых ракетных комплексов Р-360 "Нептун". Комплекс успешно прошел государственные испытания и 23 августа был принят на вооружение. Поэтому Министерство обороны перераспределило средства гособоронзаказа, и "Нептуны" будут закупаться.

Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран в интервью изданию "Урядовый курьер".

По его словам, проведены все необходимые процедуры и средства для закупки уже есть. В ближайшее время Минобороны определит объем и сроки поставки и сформирует официальный заказ.

"Нептун" станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", – сообщил Таран.

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Следующим этапом должно стать создание корабельного варианта комплекса "Нептун". Им будут оснащаться ракетные катера, которые проектируют для нужд ВМС Украины.

Ракетный комплекс "Нептун" предназначен в основном для поражения боевых кораблей класса крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантных кораблей. Его крылатые ракеты – управляемые и практически незаметны для вражеских радаров.

Напомним, СНБО одобрил проект гособоронзаказа на 2020, 2021 и 2022 годы. Так, на в этом году на "оборонку" уйдет 25,8 млрд грн – это на 16% больше, чем в 2019-м. Выполнять заказ будут 14 государственных предприятий.