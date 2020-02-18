СНБО одобрил гособоронзаказ на следующие три года

В 2020-м на ГОЗ выделят на 16% больше средств, чем выделили в 2019 году

Совет нацбезопасности одобрил проект гособоронзаказа на 2020, 2021 и 2022 годы.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Так, на этот году на "оборонку" уйдет 25,8 млрд грн – это на 16% больше, чем в 2019-м. Выполнять заказ будут 14 государственных заказчиков.

Из указанной суммы на развитие производственных мощностей украинского военно-промышленного комплекса отдадут 2,53 млрд грн (9,8% от всего гособоронзаказа).

На исследовательские и конструкторные работы планируется потратить 1,7 млрд грн.

Также в СНБО отмечают, что в этом году 90% продукции для украинской армии будет производить отечественный производитель, и только остальные 10% импортируют из-за рубежа.

Кроме того, в гособоронзаказе предусматриваются разработка и закупки по важнейшим проектам по созданию ракетной техники.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook писал, что проект гособоронзаказа "сворачивает все украинские ракетные программы".

"Вопреки требованиям действующих оборонпрограмм, не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха", не предполагается финансирование программы "Нептун", – пишет он.

По его данным, в 2019 году на вооружение украинской армии поступили 100 ракет "Вильха". Но один залп одной установки "Вильхи" – это 12 ракет. Соответственно, программы предполагают закупку значительно большего числа ракет.

Также финансирование требуется на украинскую дозвуковая маловысотную противокорабельную ракету "Нептун", которую испытали в ноябре прошлого года.

В целом, из бюджета в 2020 году на "оборонку" планируется выделить 245,8 млрд грн (на 30 млрд грн больше, чем в 2019-м).

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