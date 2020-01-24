В Минобороны заявили, что к ним с завода приехали бракованные БТР
2020-01-24 17:56:37
Прием БТР-4Е Министерством обороны временно приостановлен
Специалисты Минобороны во время проверки корпусов бронетранспортеров БТР-4Е обнаружили повреждения укрепляющей наплавки.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Корпуса были произведены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. По предварительным данным, дефекты подтверждены на нескольких бронетранспортерах.
Для того, чтобы выяснить причины брака, Минобороны и "Укроборонпром" уже создали следственную рабочую группу.
Также разрабатываются организационно-технические меры для недопущения таких дефектов в будущем.
Если такие дефекты имели место по причине ненадлежащего исполнения обязанностей служебными лицами, все виновные понесут ответственность.
Прием БТР-4Е Министерством обороны временно приостановлен.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 августа следователи львовского теруправления Госбюро расследований занялись делом о поставке в одну из войсковых частей некачественного оборудования.
- По данным ГБР стоимость оборудования безосновательно завысили в два раза. Котлы планировалось поставить во множество частей по всей Украине на обущю сумму 30,4 млн грн.
- В оборонном ведомстве заявили, что сами недовольны оборудованием, которое им поставили и уже предъявили поставщику претензию на 1,2 млн грн.