В Минобороны заявили, что к ним с завода приехали бракованные БТР

Прием БТР-4Е Министерством обороны временно приостановлен

Специалисты Минобороны во время проверки корпусов бронетранспортеров БТР-4Е обнаружили повреждения укрепляющей наплавки.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Корпуса были произведены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. По предварительным данным, дефекты подтверждены на нескольких бронетранспортерах.

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Для того, чтобы выяснить причины брака, Минобороны и "Укроборонпром" уже создали следственную рабочую группу.

Также разрабатываются организационно-технические меры для недопущения таких дефектов в будущем.

Если такие дефекты имели место по причине ненадлежащего исполнения обязанностей служебными лицами, все виновные понесут ответственность.

Прием БТР-4Е Министерством обороны временно приостановлен.

Как ранее сообщал Фокус:

16 августа следователи львовского теруправления Госбюро расследований занялись делом о поставке в одну из войсковых частей некачественного оборудования.

По данным ГБР стоимость оборудования безосновательно завысили в два раза. Котлы планировалось поставить во множество частей по всей Украине на обущю сумму 30,4 млн грн.