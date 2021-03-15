Зразки ракетного комплексу "Нептун" передані ВМС ЗСУ, — Таран (фото)

Ракетні комплекси, за його словами, істотно посилять потужності ЗСУ в Азово-Чорноморському регіоні.

У понеділок, 15 березня, дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" передані до складу Військово-морських сил ЗСУ.

Про це повідомляє управління інформації і друку Міністерства оборони України.

Зокрема, голова відомства Андрій Таран сказав, що комплекси, виготовлені в рамках держконтракту між Міноборони і держпідприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", істотно посилять потужності ЗСУ в Азово-Чорноморському регіоні.

За його словами, відповідний підрозділ у ВМС ЗСУ вже сформовано.

"Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримувальний потенціал і підвищить вплив України в морі. Наше домашнє завдання — замкнути "Нептун", ракетні і патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря", — сказав Таран.

"Нептун" призначений в основному для ураження бойових кораблів класу крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантних кораблів. Його крилаті ракети — керовані і практично непомітні для ворожих радарів. Ракета летить на надмалих висотах на швидкості близько 900 км/г на дальність близько 300 км. Вона має стартовий і маршовий (основний) двигуни. Перший є модифікованим твердопаливним стартовим прискорювачем від зенітної ракети С-125. Основний турбореактивний двигун МС-400 виробляється компанією "Мотор Січ".

Нагадаємо, що в грудні минулого року повідомлялося, що в державному оборонному замовленні не були передбачені кошти на закупівлю створюваних берегових ракетних комплексів "Нептун". Комплекс успішно пройшов державні випробування і 23 серпня 2020 року був прийнятий на озброєння. Тому Міністерство оборони перерозподілило кошти державного оборонного замовлення, і "Нептун" будуть закуповувати.

Розробка комплексу почалася у 2014 році, а успішні випробування ракети з бойовим зарядом пройшли в червні 2020 року.