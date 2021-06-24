Ракетний комплекс "Нептун" переводять на чеське шасі Tatra через банкрутство КрАЗ (фото)

Як стверджують в КБ "Луч", зміна бази для комплексу не вплине на характеристики розробки, а навпаки зробить все компактнішим.

Берегова версія ракетного комплексу "Нептун" офіційно змінює свою базу з українського КрАЗ на чеські Tatra. Про це повідомили представники компанії-виконавця "УкрІннМаш" в інтервʼю для Донбас.Реалії.

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Наразі на підприємствах "Укроборонпрому" виробляють дивізіон "Нептуна" — це по 6 машин кожного типу:

транспортні транспортно-заряджальні пускові установки

Всі вони будуть представлені на параді 24 серпня.

Через банкрутство КрАЗ, було прийнято рішення поміняти шасі на іноземне. Як повідомляє гендиректор і генконструктор КБ "Луч" Олег Коростельов, зміна шасі не понесе за собою змін озброєння. Зміниться тільки компонування і ергономіка за рахунок шасі Tatra.

"Машина буде компактнішою. Все, що реалізовано на шасі КрАЗ буде представлено на шасі Tatra, але кабіни управління не буде. Все це буде реалізовано у великий чотиримісній, дворядній, броньованій кабіні. …Все буде знаходитися всередині", — заявив директор "УкрІннМаш" Максим Мятенко.

Раніше ракетний комплекс використовував шасі КрАЗ-7634НЕ, 63221 і ТЗМ-360, які наведені нижче.

[ + – ] Нептун на шасі КрАЗ Фото: Defense Express

Нептун — береговий мобільний протикорабельний ракетний комплекс. Його розробили й 2018 році силами КБ "Луч" в кооперації з багатьма іншими українськими підприємствами. Калібр ракет, які запускаються, коливається від 340 мм до 420 мм, залежно від ракети. Вага бойової частини — 150 кг. Дальність стрільби від 7 до 280 км.

Нагадаємо, 15 березня у ВМСУ передали перші зразки ракетного комплексу "Нептун". У червні 2020 комплекс успішно завершив державні випробування.

Зазначимо, що недавно КрАЗ відвідали міністр оборони і віцепремʼєр, на якому обговорювали подальші кроки для існування підприємства.