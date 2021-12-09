До 1 000 машин: КрАЗ поділився планами виробництва на 2022 рік (фото)

Автовиробник виплачує борги із зарплати, а також розширює ринок продажу та модифікації власне тягачів.

Автозавод "КрАЗ" заявляє про плани побудувати до 1 000 машин наступного року за рахунок замовлень США, Ferrexpro та інших замовлень. Про це повідомляється на сайті "Кременчуцька газета".

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У планах на наступний рік продовжити виконання замовлення Департаменту оборони США щодо закупівлі українських вантажівок. Повідомляється, що завод освоює нові ринки та модифікації вантажівок. Як приклад наводяться геолокаційні причепи для компанії Ferrexpo та нові види кранів і пожежної техніки.

"Ми впевнено формуємо портфель замовлень на 2022 рік і бачимо його в обсязі на рік до 1 000 автомобілів різних моделей і модифікацій", — розповів гендиректор підприємства Роман Черняк.

[ + – ] КрАЗ на навчаннях ЗСУ Фото: АрміяInform

Також у планах підприємства продемонструвати нові розробки для Міноборони України й інших силових відомств. Раніше Міноборони було незадоволене якістю машин, тому КрАЗи замінювалися на аналоги. Зокрема, береговий ракетний комплекс Нептун поставили на чеське шасі Tatra замість КрАЗ.

Заступник гендиректора із фінансів Владислав Палех також розповів, що підприємство розплачується із боргами із зарплати. Вже виплачено всі борги за січень-квітень 2020 та весь 2021 рік. На це пішло понад 101 млн гривень. Поточну заробітну плату, як заявляють для підприємства, виплачують без затримок.

Нагадаємо, в Україні завершилися держвипробування "Града" на шасі КрАЗ, яке замінює застаріле Уралу.

Також повідомлялося, що АвтоКрАЗ підписав договір про постачання машин до армії США. За контрактом КрАЗ поставить виключно машини з колісною формулою 4х4