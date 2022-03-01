Західні союзники передадуть Україні 70 бойових літаків: чи придатна техніка для боїв

Болгарія, Польща та Словаччина відправлять в Україну винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25. Деякі країни отримають натомість американські винищувачі F-16.

Союзники України передадуть 70 бойових літаків для протистояння Росії. Про це повідомило командування сухопутних військ Збройних Сил України у Facebook.

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За даними військових, Україна отримає винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25.

За потреби їх розмістять у Польщі на військових аеродромах, звідки пілоти з України зможуть здійснювати бойові вильоти.

[ + – ] Літаки можуть розмістити у Польщі на військових аеродромах

Болгарія збирається передати 16 одиниць МіГ-29 та 14 одиниць Су-25, Польща — 28 одиниць МіГ-29, а Словаччина — 12 одиниць МіГ-29, заявило командування.

Розкол в уряді Болгарії через війну в Україні

Болгарська служба Euractiv повідомляє, що в уряді Софії виник конфлікт на ґрунті відправлення в Україну військової допомоги. Лідерка болгарської соціалістичної партії (БСП), міністриня економіки Корнелія Нінова заявила, що болгарський уряд не ухвалював рішення про постачання зброї в Україну.

"Парламент ухвалив рішення надавати Україні лише гуманітарну допомогу. Комісія експортного контролю не видавала дозволу на експорт зброї і товарів подвійного призначення в Україну", — пояснила чиновниця.

[ + – ] Міністриня економіки Корнелія Нінова заявила про надання Україні гуманітарної допомоги

БСП виступили проти запровадження санкцій проти РФ за напад на Україну. Політики вважають, що вони негативно вплинуть на національні інтереси, економіку та громадян Болгарії.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков 28 лютого спростував можливість постачання військової техніки в Україну, тому що країна не приймала такого зобов'язання.

Петков сказав, що Болгарія не має такої кількості літаків, щоб передавати їх іншій країні. Військово-логістичну підтримку Україні забезпечать на рівні Євросоюзу та НАТО, додав він.

Видання Defence 24 пише, що Болгарія має 15 літаків МіГ-29, але придатні до польотів не більше третини. Найкраща справа зі штурмовиками Су-25 — з 14 таких літаків у Болгарії 8 модернізували та відремонтували у 2020-2021 роках, повідомили фахівці.

[ + – ] Болгарія має на озброєнні 15 літаків МіГ-29

У Польщі 7 винищувачів застаріли

Польща має лише приблизно 30 радянських винищувачів МіГ-29, реально країна може відправити Україні не більше 23, прокоментував радіо Onet високопоставлений офіцер польської армії.

Інші 7 одиниць техніки занадто застаріли і, ймовірно, їх неможливо використовувати в бойових діях, заявив військовий.

[ + – ] Польський винищувач МіГ-29 на литовській базі Шяуляй

Поляки передали Збройним силам України (ЗСУ) 100 ракет Р-73 для винищувачів МіГ-29, додав співрозмовник. Боєприпаси призначені для збивання літаків, вертольотів, крилатих ракет, наземних і надводних об'єктів.

Замість винищувачів МіГ-29 Польща отримає вживані F-16 зі США.

Постачання зі Словаччини під питанням

У Словаччині на озброєнні є чеські МІГ-29, їх готуються замінити американськими винищувачами F-16. На озброєнні армії країни перебувають 12 винищувачів МіГ-29, ще 9 — на зберіганні, їх також можна використовувати.

Прессекретарка Міноборони Словаччини Мартіна Коваль спростувала можливість постачання винищувачів МіГ-29 в Україну.

МіГ-29 — радянський винищувач четвертого покоління. Він призначений для знищення повітряних цілей. Перший досвідчений політ МіГ-29 відбувся 6 жовтня 1977 року.

Су-25 — штурмовик, який надає авіаційну підтримку у зоні бойових дій. Літак здатний уражати наземні та надводні цілі, вертольоти, десантні чи транспортні літаки.

Нагадаємо, що військові чиновники НАТО здивувалися некомпетентності ворожої армії та запеклого опору ЗСУ після початку бойових дій в Україні 24 лютого.

Фокус уже писав, що до ранку 28 лютого в Україні загинуло приблизно 5,3 тис. окупантів. ЗСУ знищили десятки літаків, вертольотів і майже 200 танків противника.