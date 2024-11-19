У Польщі суддя стрілецьких змагань випадково підстрелив учасника: подробиці (відео)

Суддя вирішив показати одному з учасників, як перезаряджати рушницю перед пострілом. У Польській асоціації спортивної стрільби засудили свого представника, який так необережно поводився зі зброєю.

У Польщі на змаганнях зі стрільби стався інцидент. Суддя змагань підстрелив одного із учасників. Про це пише польське видання Fakt.pl.

Зазначається, що під час змагань, організованих поблизу Бидгоща, суддя вирішив продемонструвати одному із учасників, як правильно передзаряджати рушницю.

Чоловік вставив патрон у патронник, але випадково натиснув пусковий гачок і пролунав постріл. Суддя поцілив в одного із учасників, який стояв поруч. Постріл прийшовся у сідниці чоловіка.

Інцидент стався якийсь час тому, але про нього стало відомо лише зараз, коли в мережі оприлюднили відео стрілянини.

У Польської асоціації спортивної стрільби воліли б приховати інцидент.

"Ніхто не має права так поводитися на стрілецькій позиції", – коментує речник PZSS Влодзімеж Галецький.

Надзвичайна пригода сталася під час заходу, організованого одним зі стрілецьких клубів Бидгоща. Як виявилося, Асоціація рішуче дистанціюється від інциденту.

Нагадаємо, що у США мисливець з інвалідністю випадково застрелив жінку, яка вигулювала собаку, сприйнявши її цуценя за безрогу оленицю.