В Польше судья стрелковых соревнований случайно подстрелил участника: подробности (видео)

Судья решил показать одному из участников, как перезаряжать ружье перед выстрелом. В Польской ассоциации спортивной стрельбы осудили своего представителя, который так неосторожно обращался с оружием.

В Польше на соревнованиях по стрельбе произошел инцидент. Судья соревнований подстрелил одного из участников. Об этом пишет польское издание Fakt.pl.

Отмечается, что во время соревнований, организованных вблизи Быдгоща, судья решил продемонстрировать одному из участников, как правильно перезаряжать ружье.

Мужчина вставил патрон в патронник, но случайно нажал пусковой крючок и раздался выстрел. Судья попал в одного из участников, который стоял рядом. Выстрел пришелся в ягодицы мужчины.

Инцидент произошел некоторое время назад, но о нем стало известно только сейчас, когда в сети обнародовали видео стрельбы.

В Польской ассоциации спортивной стрельбы предпочли бы скрыть инцидент.

"Никто не имеет права так вести себя на стрелковой позиции", — комментирует представитель PZSS Влодзимеж Галецкий.

Чрезвычайное происшествие произошло во время мероприятия, организованного одним из стрелковых клубов Быдгоща. Как оказалось, Ассоциация решительно дистанцируется от инцидента.

Напомним, что в США охотник с инвалидностью случайно застрелил женщину, которая выгуливала собаку, приняв ее щенка за безрогую олениху.