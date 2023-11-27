Принял щенка за олениху: охотник подстрелил женщину, выгуливавшую собаку

Майк Вебер из Департамента природных ресурсов напомнил охотникам четыре главных правила, которые уберегут их от подобных проблем.

Related video

В США охотник с инвалидностью случайно застрелил женщину, выгуливавшую собаку, приняв ее щенка за безрогую олениху. Об этом пишет WMTV (NBC News)

47-летняя женщина была ранена в живот на второй день сезона охоты на оленей в округе Адамс, штат Висконсин. Об этом рассказал администратор отдела обучения охотников лейтенант Майк Вебер из Департамента природных ресурсов.

Важно

"Слишком смешно": вор, задремавший во время ограбления, разбудил хозяев своим храпом (фото)

Американка выгуливала своего щенка на частной территории в поселке Биг Флэтс рано утром в воскресенье, 19 ноября. Вертолет MedFlight доставил женщину в близлежащую больницу, где в среду, 22 ноября, она все еще находилась на лечении. Ее собака не пострадала.

62-летний охотник заявил агентству, что выстрелил, потому что принял собаку за безрогую олениху. Мужчина был с инвалидностью, но мог охотиться из своего автомобиля, так как это разрешено по закону штата. Сезон охоты на оленей в Округе Адамс закончился 26 ноября.

"Очевидно, что во время любого сезона стрельбы по оленям людям, не являющимся охотниками, стоит подумать о том, чтобы носить оранжевые или хорошо заметные цвета. И эти же люди должны надевать на своих питомцев жилеты или ошейники хорошо заметных цветов", — сказал Вебер.

Женщина выгуливала своего щенка на частной территории в поселке Биг Флэтс Фото: NBC News

Это уже не первый несчастный случай, произошедший в этом сезоне. В день открытия охоты Вебер подчеркнул важность соблюдения правил безопасности, в частности, правила TABK, которое означает: относиться к любому огнестрельному оружию как к заряженному, всегда направлять дуло в безопасном направлении, быть уверенным в цели и в том, что находится за ней. По его словам, охотник должен держать палец вне спускового крючка до готовности к выстрелу.

"Одна из самых важных вещей, которую мы всегда подчеркиваем, независимо от того, охотитесь ли вы уже 30 лет или только начинаете. Это соблюдение четырех основных правил безопасности с огнестрельным оружием, которые изучаются в нашем курсе подготовки охотников. Иначе это называется TABK", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что женщина расправилась с мужем за то, что он не повез ее в Дубай на день рождения. Она хотела отпраздновать особенный для нее день в другой стране и получить от мужа подарок на годовщину, но мужчина имел другую точку зрения. Супруги сильно поссорились из-за этих вопросов и женщина решила ударить своего партнера.

Также стало известно, что туристы нарушили правила на одном из самых опасных пляжей мира. На кадрах, опубликованных в TikTok, видно, как два путешественника пытаются сфотографироваться на фоне ледяного океана в Исландии.