Идиотский поступок: туристы нарушили правила на одном из самых опасных пляжей мира (видео)
Черный пляж Рейнисфьяра считается одним из самых опасных в мире, поскольку волны могут уносить людей в ледяные воды Исландии.
Туристов осудили за идиотский поступок на одном из самых опасных пляжей мира. На кадрах, опубликованных в TikTok, видно, как два путешественника пытаются сфотографироваться на фоне ледяного океана в Исландии.
Ролик стал вирусным и быстро набрал более 8,7 миллиона просмотров.Важно
В своем стремлении сделать идеальный снимок пара совершила опасную ошибку, встав слишком близко к волнам, они нахлынули на туристов и сбили их с ног.
После инцидента пользователи TikTok не преминули отметить, насколько опасным было их положение. Многие люди поспешили раскритиковать туристов за их необдуманный поступок
"Не знаю, есть ли на Земле такое же место с черным песком, но я слышал, что если тебя занесет, то ты погибнешь. Никто тебя не спасет, потому что это смерть", — написал один из них.
Некоторые пользователи отметили, что можно было бы догадаться, куда могут достать волны.
"Мне кажется, или по размеру волн и наклону берега очевидно, что это произойдет? Видно, где мокрый песок", — пишет другой человек.
@kelseystarlight This is what happens when you’re a cocky tourist and don’t listen the rules 😂 whyyyy are people like this?! Black Sand Beach is Icelands Most Dangerous Beaches (and one of the most dangerous beaches in the world) due to “sneaker waves” that look calm and small, but are in fact so powerful, they drag people out to the ocean and people have died here. The number 1 rule at this beach is: “Never turn your back on the waves” and to not go where you can’t see orher footprints. Some people will do anything for a video/photo. 💀 #iceland #blacksandbeach #blacksandbeachiceland #blacksand #reynisfjara #reynisfjarablacksandbeach #blackbeach #icelandbucketlist #thingstodoiniceland #icelandtravel #icelandadventure #icelandvolcanoeruption #icelandblacksandbeach #icelandtravel ♬ original sound - Kelsey
Предупреждения по поводу исландского пляжа Black Sand Beach есть не только в TikTok.
"Когда вас захватывает океанская волна, вы сбиваетесь с ног, и очень трудно устоять на ногах и вновь обрести равновесие. Одна из причин этого заключается в том, что волна создает всасывающую силу, которая затягивает вас и вымывает песок и гравий из-под ваших ног. Как только вы окажетесь в воде, течения отнесут вас от берега, и спасти вас будет уже невозможно. Кроме того, вода замерзает, и вы страдаете от переохлаждения уже через несколько минут. Обратите внимание, что на пляже нет спасателей или других людей, обеспечивающих безопасность — попытки спасения в таких опасных условиях просто слишком рискованны", — информирует Visit Iceland.
Ранее Фокус сообщал, что туристы застряли в пустыне, доверившись Google Maps. GPS-навигатор писал, что путешественники достигнут конца маршрута на 50 минут быстрее. В итоге люди застряли на грунтовой дороге и им пришлось вызывать эвакуатор, чтобы тот забрал их.
Также сообщалось, что законопослушная пассажирка круизного лайнера навсегда попала в "черный список" из-за жвачки. Туроператор считает, что женщина должна оплатить почти 1700 долларов за круиз, на котором она не была. Позже компания предложила вернуть ей часть денег и возместить стоимость заказанных экскурсий.