Незабываемый отпуск: медсестры из США случайно спасли туристу жизнь в пещере (видео)

Анжелика, Мег, Рэйчел и Фэллон дружат уже несколько лет, но впервые решили отправиться в отпуск за границу вместе. Они и представить не могли, что поднимаясь на гору спасут жизнь человеку.

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Четыре медсестры из Канзас-Сити (США) вернулись к работе после отпуска, который они не забудут. Девушки спасли жизнь мужчины, пережившего инфаркт прямо во время прогулки по австрийской пещере на высоте 13 000 тысяч футов (3962 метры). Об этом пишет KCTV 5.

Анжелика, Мег, Рэйчел и Фэллон дружат уже несколько лет, но впервые решили отправиться в отпуск за границу вместе. Девушки выбрали Австрию.

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Оказалось, что девушки вовсе не планировали посещение той самой пещеры. Однако, когда они наконец добрались до нее, осознали, что оказались в нужном месте и в нужное время. В углу они заметили мужчину, прислонившегося к стене и выглядевшего нездорово. Сначала туристки предположили, что он просто присел отдохнуть, но когда он потерял сознание, стало ясно, что ситуация серьезная.

"Среди нас не было ни одного человека, который бы пытался сдержаться или не хотел помочь", — говорит Анжелика Шорт.

Фэллон Олф тут же помчалась к пострадавшему, нащупала пульс и поняла, что у него инфаркт. Медсестры начали реанимировать туриста, выполняя по очереди искусственное дыхание до прибытия скорой помощи. К счастью, девушки сумели спасти жизнь мужчины.

Известно, что ему пришлось пройти несколько операций на сердце, однако сейчас он быстро восстанавливается.

Ранее Фокус сообщал, что рыбак спас женщину, которая тонула в угнанном спорткаре. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что автомобиль Ford Mustang погружался под воду залива Каско. На помощь спасателям пришел рыбак, который 20 лет занимался дайвингом.

Также сообщалось, что законопослушная пассажирка круизного лайнера навсегда попала в "черный список" из-за жвачки. Туроператор считает, что женщина должна оплатить почти 1700 долларов за круиз, на котором она не была. Позже компания предложила вернуть ей часть денег и возместить стоимость заказанных экскурсий.