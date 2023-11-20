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"Уплыла" в океан: рыбак спас женщину, которая тонула в угнанном спорткаре (фото)

Женщина утопила угнанный автомобиль, угнанный спорткар, рыбак спас женщину, утопила машину, водолазы, полиция, достали авто
Фото: WGME | Пострадавшая женщина не реагировала на происходящее, но позже была приведена в чувство

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что автомобиль Ford Mustang погружался под воду залива Каско. На помощь спасателям пришел рыбак, который 20 лет занимался дайвингом.

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В США рыбак в штате Мэн выпрыгнул из своей лодки, чтобы спасти женщину, которая на угнанном автомобиле почти "уплыла" в Атлантический океан. Об этом пишет Metro.

Полиция и пожарные Портленда, штат Мэн, отреагировали на сообщение о затопленном автомобиле в заливе Каско около 12:00 в четверг, 16 ноября.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что автомобиль Ford Mustang съехал с лодочной станции Cutter Street Boat Launch в районе Ист-Энд и погружался под воду залива. Спасатели попытались проникнуть в тонущее авто, которое находилось на глубине около 75 ярдов (почти 69 метров) от берега в океанской воде с температурой 50 градусов по Фаренгейту.

В это время добрый самаритянин, находившийся на соседней лодке и ловя лобстеров, заметил ЧП и поспешил принять меры. У мужчины был водолазный костюм и снаряжение и он помог спасателям извлечь пассажирку из машины, которая шла на дно, говорится в пресс-релизе департамента полиции Портленда. Позднее полиция опознала его как Мэнни Куриноса.

"Я автоматически понял, что нужно делать. Я занимаюсь дайвингом уже более 20 лет и никогда не был в таких обстоятельствах, когда мне приходилось извлекать человека из-под воды", — сказал мужчина в интервью News Center Maine.

Женщина утопила угнанный автомобиль, угнанный спорткар, рыбак спас женщину, утопила машину, водолазы, полиция, достали авто Fullscreen
Причины инцидента пока выясняются, но полиция подтвердила, что спортивный автомобиль был угнан
Фото: Metro

Лейтенант полиции Портленда Роберт Доухерти назвал действия Куриноса совершенно удивительными.

"Он рисковал своей жизнью, не задумываясь", — сказал он.

Пострадавшая, которую опознали как 33-летнюю женщину, была извлечена из воды и поднята на борт судна Marine 3 Портлендского полицейского управления. Находившаяся в лодке женщина не реагировала на происходящее, но позже была приведена в чувство и доставлена в Медицинский центр штата Мэн.

Причины инцидента пока выясняются, но полиция подтвердила, что спортивный автомобиль был угнан в Южном Портленде ранее в тот же день. Неизвестно, будут ли предъявлены женщине обвинения.

Ранее Фокус сообщал, что законопослушная пассажирка круизного лайнера навсегда попала в "черный список" из-за жвачки. Туроператор считает, что женщина должна оплатить почти 1700 долларов за круиз, на котором она не была. Позже компания предложила вернуть ей часть денег и возместить стоимость заказанных экскурсий.

Также ранее сообщалось, что горбатый кит выпрыгнул из воды и сбил серфингиста. Инцидент был запечатлен на камеру GoPro. От удара мужчину утащило под воду, а веревка на его лодыжке оборвалась.