"Попливла" в океан: рибалка врятував жінку, яка тонула у викраденому спорткарі (фото)

Співробітники поліції, які прибули на місце події, виявили, що автомобіль Ford Mustang занурювався під воду затоки Каско. На допомогу рятувальникам прийшов рибалка, який 20 років займався дайвінгом.

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У США рибалка у штаті Мен вистрибнув зі свого човна, щоб врятувати жінку, яка на викраденому автомобілі майже "попливла" в Атлантичний океан. Про це пише Metro.

Поліція і пожежники Портленда, штат Мен, відреагували на повідомлення про затоплений автомобіль у затоці Каско приблизно о 12:00 у четвер, 16 листопада.

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Співробітники поліції, які прибули на місце події, виявили, що автомобіль Ford Mustang з'їхав із човнової станції Cutter Street Boat Launch у районі Іст-Енд і занурювався під воду затоки. Рятувальники спробували проникнути в авто, що тонуло і яке перебувало на глибині близько 75 ярдів (майже 69 метрів) від берега в океанській воді з температурою 50 градусів за Фаренгейтом.

У цей час добрий самаритянин, який перебував на сусідньому човні та ловив лобстерів, помітив НП і поспішив вжити заходів. У чоловіка був водолазний костюм і спорядження, і він допоміг рятувальникам витягти пасажирку з машини, що йшла на дно, ідеться в пресрелізі департаменту поліції Портленда. Пізніше поліція впізнала його як Менні Куріноса.

"Я автоматично зрозумів, що потрібно робити. Я займаюся дайвінгом уже понад 20 років і ніколи не був у таких обставинах, коли мені доводилося витягувати людину з-під води", — сказав чоловік в інтерв'ю News Center Maine.

Причини інциденту поки що з'ясовують, але поліція підтвердила, що спортивний автомобіль був викрадений Фото: Metro

Лейтенант поліції Портленда Роберт Доугерті назвав дії Куріноса абсолютно дивовижними.

"Він ризикував своїм життям, не замислюючись", — сказав він.

Постраждалу, яку впізнали як 33-річну жінку, було витягнуто з води й піднято на борт судна Marine 3 Портлендського поліцейського управління. Жінка, яка перебувала в човні, не реагувала на те, що відбувається, але пізніше її привели до тями і доправили в Медичний центр штату Мен.

Причини інциденту поки з'ясовують, але поліція підтвердила, що спортивний автомобіль викрали в Південному Портленді раніше того самого дня. Невідомо, чи будуть пред'явлені жінці звинувачення.

Раніше Фокус повідомляв, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1 700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.

Також раніше повідомлялося, що горбатий кит вистрибнув із води та збив серфінгіста. Інцидент був зафіксований на камеру GoPro. Від удару чоловіка потягнуло під воду, а мотузка на його щиколотці обірвалася.