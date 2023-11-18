Законопослушная пассажирка круизного лайнера навсегда попала в "черный список" из-за жвачки

Туроператор считает, что женщина должна оплатить почти 1700 долларов за круиз, на котором она не была. Позже компания предложила вернуть ей часть денег и возместить стоимость заказанных экскурсий.

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В США круизная компания Carnival Cruise Line пожизненно внесла в "черный список" пассажирку после того, как в ее чемодане были обнаружены жевательные резинки с легальным наркотиком CBD. Об этом пишет USA TODAY.

42-летняя Мелинда Ван Велдхейзен была остановлена службой безопасности перед посадкой на борт лайнера Carnival Horizon в Майами для участия в августовском круизе, сообщил ее адвокат Дарен Стабински.

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По словам женщины из Далласа, сначала ее остановили после того, как на рентгеновском снимке в ее багаже были обнаружены металлические щипчики для ногтей, а затем служба безопасности обнаружила запечатанную упаковку жевательных резинок.

"Я была… в ужасе, потому что у меня даже нет штрафа за парковку, я соблюдаю правила", — сказала она журналистам.

По словам путешественницы, ранее совершавшей круизы с Carnival, ее задержали на несколько часов и отказали в посадке. Позднее Ван Велдхейзен получила письмо, в котором ее уведомили о запрете на будущие круизы этой компании.

"Это решение было принято на основании Ваших действий во время текущего круиза, которые нарушили правила поведения на судне, помешали безопасности и/или отдыху других гостей или нанесли ущерб компании Carnival", — говорится в письме, подписанном капитаном Рокко Лубрано,.

Ей также сообщили, что она должна оплатить почти 1700 долларов США за круиз. Позже компания предложила вернуть ей часть денег и возместить стоимость заказанных экскурсий.

Компания Carnival не разрешает использовать CBD Фото: Carnival Newsroom

По словам адвоката, женщина намерена добиться полного возврата денег и компенсации, а также оспорить запрет. Они уведомили круизную компанию, предоставив ей возможность ответить, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги. Компания Carnival не разрешает использовать CBD на своих судах.

"Несмотря на то, что некоторые продукты, использующие наркотик в медицинских целях, могут быть легальными в США, они не являются легальными во всех портах, которые мы посещаем, и поэтому также считаются запрещенными товарами", — говорится на сайте компании.

Что такое CBD

CBD, что расшифровывается как каннабидиол, — это соединение, содержащееся в конопле.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, само по себе вещество не вызывает ощущения кайфа и может быть получен как из конопли, так и из растений, не являющихся коноплей.

CBD используется в лосьонах, продуктах питания и других товарах. Закон о совершенствовании сельского хозяйства 2018 года вывел коноплю из-под действия федерального закона о контролируемых веществах, фактически легализовав вещество.

Ранее Фокус сообщал, что около 100 пассажиров круизного лайнера получили травмы из-за шторма. На судно Spirit of Discovery обрушились девяти метровые волны, шквальный ветер и сильный дождь. Условия были настолько тяжелыми, что сработала автоматическая система безопасности корабля.

Также стало известно, что у берегов Англии 382 года лежит корабль с кладом в 1 млрд фунтов. Загадка судна Merchant Royal продолжает интриговать как морских исследователей, так и простых людей. Большая часть сокровищ остается не найденной.