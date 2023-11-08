Падали и врезались в мебель: около 100 пассажиров лайнера получили травмы из-за шторма (видео)

На судно Spirit of Discovery обрушились девяти метровые волны, шквальный ветер и сильный дождь. Условия были настолько тяжелыми, что сработала автоматическая система безопасности корабля.

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Около 100 пассажиров круизного лайнера Saga получили травмы в результате шторма, обрушившегося на судно, которое возвращалось в Великобританию. Об этом пишет Daily Star.

Из-за непогоды люди врезались в мебель и падали на пол. Пять пассажиров получили более серьезные травмы и были доставлены в больницу.

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Судно Spirit of Discovery компании Saga возвращалось в порт Великобритании, когда на него обрушились 30-футовые волны (9,1 метра) и шквальный ветер. Самый сильный шторм прошел над Бискайским заливом, вдоль западного побережья Франции.

Из-за предупреждения о неблагоприятных погодных условиях двухнедельное путешествие на Канарские острова было прервано после отплытия 24 октября. Капитан надеялся избежать самых сильных штормов, которые должны были обрушиться на этот район. Но во время плавания по Бискайскому заливу судно попало в штормовой ветер и дождь.

Условия были настолько тяжелыми, что сработала автоматическая система безопасности лайнера. Двигатели корабля сработали, он резко развернулся, в результате чего около 100 пассажиров споткнулись и ударились о мебель и пол.

На судно Spirit of Discovery обрушились девяти метровые волны Фото: Shutterstock

Все пострадавшие были вынуждены сами лечить свои раны. Пятеро пассажиров, как предполагается, получили более серьезные ранения, им была оказана помощь в медицинском центре судна, а затем после прибытия корабля в порт они были доставлены в больницу.

В письме к пассажирам генеральный директор Saga Cruises Найджел Блэнкс попытался успокоить травмированных пассажиров, признав, что они пережили чрезвычайно пугающее время. Однако он подчеркнул, что судно остается безопасным.

Он также пообещал предоставить дополнительную информацию о компенсациях людям "разочаровавшего" их круиза.

Компания утверждает, что судно было надлежащим образом подготовлено к ожидаемым сложным условиям.

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