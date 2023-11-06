Делали селфи: толпа прохожих стояла на мосту и смотрела, как мужчина тонет (фото)

Эта история вызвала настоящий переполох в соцсетях. Многие люди не могли поверить, что очевидцы ситуации не оказали мужчине помощь.

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В Великобритании толпа людей собралась посмотреть, как человек едва не утонул, упав в реку глубиной 30 футов, и никто из них не попытался ему помочь. Об этом пишет The Telegraph.

По неподтвержденным сообщениям в социальных сетях, некоторые люди делали селфи во время инцидента.

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Мужчина упал в реку Оуз за отелем Radisson рядом с мостом Оуз в Йорке в четверг днем.

"На мосту Оуз и прилегающих пешеходных дорожках собралась толпа прохожих, которые наблюдали за тем, как мужчина пытается удержать голову над водой, при этом не было никаких видимых попыток бросить ему спасательный круг", — заявил представитель полиции Северного Йоркшира.

По словам сотрудников правоохранительных органов, в радиусе 50 метров находились два спасательных круга. Один из них был брошен мужчине, когда на место происшествия прибыли офицеры полиции.

Мужчина был спасен с помощью пожарно-спасательной службы Северного Йоркшира и спасательной лодки York Rescue Boat. На берегу реки медики оказали ему первую помощь. Британец, имя которого не называется, сейчас находится в больнице на восстановлении.

Мужчина упал в реку Оуз за отелем Radisson рядом с мостом Фото: Wessex News Agency

Эта история вызвала настоящий переполох в соцсетях. Многие люди не могли поверить, что очевидцы ситуации не оказали мужчине помощь.

"Я проезжал мимо и увидел суматоху, кто-то сказал нам, что в воде находится парень. На фоне всего этого люди делали селфи. Не могу подобрать слов", — написал один мужчина.

После этого шокирующего инцидента пожарная служба Северного Йоркшира напомнила о том, как пользоваться спасательным кругом, и призывает общественность юыть более смелыми в подобных случаях.

"Всегда стоит запомнить расположение спасательных кругов на местной реке на случай, если вам понадобится помочь кому-то, попавшему в беду. Плавучие средства позволяют сделать это с минимальной опасностью для себя, что также немаловажно. Эти жизненно важные секунды могут сыграть решающую роль", — сказал сержант Тоби Горвуд, помогавший в спасении мужчины.

Ранее Фокус сообщал, что полиция арестовала туриста, который попросил "гранату" вместо "граната". Мужчина во время разговора с официантом совершил ошибку и спустя пару минут был окружен вооруженной полицией. На него надели наручники и провели обыск в хостеле, в котором он остановился.

Также стало известно, что турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были невелики, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Однако на этом история не закончилась.