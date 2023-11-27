Прийняв цуценя за оленицю: мисливець підстрелив жінку, яка вигулювала собаку

Майк Вебер із Департаменту природних ресурсів нагадав мисливцям чотири головні правила, які вбережуть їх від подібних проблем.

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У США мисливець з інвалідністю випадково застрелив жінку, яка вигулювала собаку, сприйнявши її цуценя за безрогу оленицю. Про це пише WMTV (NBC News)

47-річну жінку було поранено в живіт на другий день сезону полювання на оленів в окрузі Адамс, штат Вісконсин. Про це розповів адміністратор відділу навчання мисливців лейтенант Майк Вебер із Департаменту природних ресурсів.

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Американка вигулювала своє цуценя на приватній території в селищі Біг Флетс рано вранці в неділю, 19 листопада. Вертоліт MedFlight доправив жінку до прилеглої лікарні, де в середу, 22 листопада, вона все ще перебувала на лікуванні. Її собака не постраждав.

62-річний мисливець заявив агентству, що вистрілив, бо прийняв собаку за безрогу оленицю. Чоловік був з інвалідністю, але міг полювати зі свого автомобіля, оскільки це дозволено за законом штату. Сезон полювання на оленів в Окрузі Адамс закінчився 26 листопада.

"Очевидно, що під час будь-якого сезону стрільби по оленях людям, які не є мисливцями, варто подумати про те, щоб носити помаранчеві або добре помітні кольори. І ці ж люди повинні надягати на своїх вихованців жилети або нашийники добре помітних кольорів", — сказав Вебер.

Жінка вигулювала своє цуценя на приватній території в селищі Біг Флетс Фото: NBC News

Це вже не перший нещасний випадок, що стався цього сезону. У день відкриття полювання Вебер наголосив на важливості дотримання правил безпеки, зокрема, правила TABK, яке означає: ставитися до будь-якої вогнепальної зброї як до зарядженої, завжди спрямовувати дуло в безпечному напрямку, бути впевненим у меті та в тому, що знаходиться за нею. За його словами, мисливець повинен тримати палець поза спусковим гачком до готовності до пострілу.

"Одна з найважливіших речей, на якій ми завжди наголошуємо, незалежно від того, полюєте ви вже 30 років чи тільки починаєте. Це дотримання чотирьох основних правил безпеки з вогнепальною зброєю, які вивчаються в нашому курсі підготовки мисливців. Інакше це називається TABK", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка розправилася з чоловіком за те, що він не повіз її в Дубай на день народження. Вона хотіла відсвяткувати особливий для неї день в іншій країні та отримати від чоловіка подарунок на річницю, але чоловік мав іншу точку зору. Подружжя сильно посварилося через ці питання і жінка вирішила вдарити свого партнера.

Також стало відомо, що туристи порушили правила на одному з найнебезпечніших пляжів світу. На кадрах, опублікованих у TikTok, видно, як два мандрівники намагаються сфотографуватися на тлі крижаного океану в Ісландії.