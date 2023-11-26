Жінка розправилася з чоловіком за те, що він не повіз її в Дубай на день народження (фото)

Жінка хотіла відсвяткувати особливий для неї день в іншій країні та отримати від чоловіка подарунок на річницю, але чоловік мав іншу точку зору. Подружжя сильно посварилося через ці питання і жінка вирішила вдарити свого партнера.

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В Індії в місті Пуна штату Махараштра помер 38-річний чоловік, якого дружина вдарила кулаком по обличчю, мабуть, образившись на нього за те, що він не захотів везти її в Дубай (ОАЕ) на святкування дня народження. Про це пише India Today.

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За словами співробітників правоохоронних органів, інцидент стався вдень 24 листопада в районі Ванваді. Загиблий, Нікхіл Кханна, за даними поліції, був забудовником.

"Під час розслідування з'ясувалося, що у 36-річної дружини загиблого, Ренукі, 18 вересня був день народження. Вона хотіла відсвяткувати його в Дубаї, але чоловік не виконав її прохання. Крім того, 5 листопада у подружжя була річниця весілля, і вона очікувала від чоловіка якогось гарного подарунка. Жінка також була засмучена, оскільки хотіла поїхати в Делі на день народження родича, але чоловік не дав їй позитивної відповіді", — сказав співробітник поліцейської дільниці Ванваді.

24 листопада подружжя сильно посварилося через ці питання. У пориві гніву жінка вдарила чоловіка по носі, що призвело до рясної кровотечі і втрати свідомості, сказав представник поліції.

Наразі з'ясовується, чи била жінка свого чоловіка тільки кулаком або будь-яким предметом Фото: Pune Times Mirror

Після того як сусіди повідомили про те, що трапилося, на місце прибула поліцейська бригада, яка доправила потерпілого в лікарню Sassoon General Hospital, де його визнали мертвим.

Співробітник поліції зазначив, що наразі з'ясовується, чи била жінка свого чоловіка тільки кулаком, чи будь-яким предметом. За його словами, точна причина смерті буде відома тільки після розтину.

"Ми взяли жінку під варту, і подальше розслідування справи триває", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що злодій, який задрімав під час пограбування, розбудив господарів своїм хропінням. Злочинець пробрався у вікно будинку близько опівночі, маючи намір здійснити грабіж. Однак йому довелося скоригувати свої плани, коли він зрозумів, що господарі житла ще не лягали спати.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.