"Занадто смішно": злодій, який задрімав під час пограбування, розбудив господарів своїм хропінням (фото)

Злочинець пробрався у вікно будинку близько опівночі, маючи намір скоїти грабіж. Однак йому довелося скоригувати свої плани, коли він зрозумів, що господарі житла ще не лягали спати.

Related video

У Китаї злодій задрімав під час пограбування і розбудив господаря будинку своїм гучним хропінням. Про це пише SCMP.

Офіційне Weibo (китайський сервіс мікроблогів) Пекінського муніципального бюро громадської безпеки назвало ім'я грабіжника. Ним виявився Янг Мумоу, і його знайшли на підлозі в будинку однієї з сімей у провінції Юньнань. Чоловік міцно спав.

Важливо

Переконала чайовими: американка "купила" новенький BMW за підробленим чеком (фото)

Грабіжник, який заснув під час пограбування і розбудив господиню будинку своїм гучним хропінням, попався на "гарячому". Злодій пробрався у вікно будинку в провінції Юньнань на південному заході Китаю близько опівночі 8 листопада, маючи намір здійснити грабіж. Однак йому довелося скоригувати свої плани, коли він зрозумів, що господарі житла ще не лягали спати. Зловмисник вирішив покурити в окремій кімнаті, чекаючи, поки вони заснуть, але зробив це сам.

Господиня будинку, на прізвище Танг спала з дитиною, коли її розбудив гучне хропіння. Вона спочатку не надала цьому значення, прийнявши його за шум із сусідського будинку. Потім жінка помітила, що хропіння стає гучнішим. Китаянка пішла мити пляшечку з молоком для своєї дитини, і вирішила оглянути будинок. Потім вона виявила, що Янг міцно спить на підлозі в іншій кімнаті.

Приїхала поліція і заарештувала чоловіка, з'ясувавши, що він є рецидивістом Фото: колаж Фокус

Схвильована мама сказала чоловікові. Приїхала поліція і заарештувала чоловіка, з'ясувавши, що він є рецидивістом. Він був засуджений за крадіжку 2022 року і звільнився з в'язниці у вересні.

"Це занадто смішно. Злодій привів поліцію до себе на поріг", — прокоментував цю історію один із користувачів соціальних мереж.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я не могла отримати дані про викрадене авто з сином всередині. Співробітник компанії Volkswagen відмовлявся допомагати поліції повернути 2-річного хлопчика, поки сім'я не сплатить рахунок у 150 доларів за додаток Car-Net.

Також стало відомо, що туристи знову пробралися в "найнебезпечніше покинуте місто" у світі. Воно розташоване в центрі найбільшої в Південній півкулі забрудненої ділянки, оточеної 50 000 гектарами "отруйної землі". Саме тому місто вважається таким смертельно небезпечним і тому всі дороги, що ведуть до нього, перекриті.