"Руки затряслись": чоловіки витягли з води рекордну 120-кілограмову рибу (фото)

Напарники припустили, що їхня здобич стала найбільшим представником виду, спійманим на вудку в Болгарії.

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Маріо Христов та Маріо Спасов з Болгарії ловили рибу на греблі у місті Дупниця й несподівано витягнути з води гігантського сома рекордних габаритів. Про це пише видання What's The Jam.

У якийсь момент Спасов помітив за допомогою гідролокатора, що до них наближається величезна істота, яка зачепила вудку й з неймовірною силою почала тягнути човна на дно.

За 20 хвилин руки рибалки почали трястися й він попросив напарника замінити його.

"Було надто важко, щоб боротися поодинці. Ми ловили сомів завважки від 40 до 50 кг менш ніж за 20 хвилин, але з отаким велетнем одному впоратися надто складно", — пояснили чоловіки.

Величезний сом важить 120 кг Фото: What's The Jam

Зрештою, спільними зусиллями їм вдалося витягнути величезну рибу. Нею виявився сом завдовжки 2,73 метра та завважки 120 кілограмів. Напарники припустили, що їхній сом став найбільшим представником виду, спійманим на вудку в Болгарії. Вони планували випустити здобич на волю, але надто довго її зважували й запізнились.

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, як щасливчики роззявляють пащу величезної риби.

"Можливо, є й більші соми, але я ніколи не чув про таких. Здається, це найбільший зафіксований улов. Довелося чекати приїзду телевізійної групи, інакше нам би ніхто не повірив", — додав Маріо Христов.

Рибалки зазначили, що соми досить небезпечні, адже мають багато зубів і можуть вкусити людину або затягнути її на глибину.

"Іноді вони стають дуже агресивними й можуть затягнути вас під воду. Чув про сома, який втопив людину в річці Дунай. У них є зуби, що здатні пробити шкіру й викликати інфекцію. Хвости також дуже потужні та небезпечні", — розповідають чоловіки.

Рибалки зазначили, що соми досить небезпечні, адже мають багато зубів і можуть вкусити людину або затягнути її на глибину Фото: What's The Jam

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 34-річного рибалку Гектора Родрігеса, який виловив рідкісного атлантичного лосося під час риболовлі в Лондоні. Це одна з перших подібних знахідок за останні 200 років. Чоловік спіймав цю 3-фунтову (1,36 кг) рибу в притоці Темзи — річці Вондл. Тепер екологи сподіваються, що популяція атлантичного лосося, який перебуває під загрозою вимирання, можливо, із часом відновлюється в цій водоймі.

А от рибалка Ллойд Вотсон із Великої Британії впіймав у штучному озері Чу-Веллі, що поблизу Бристоля, щуку з рекордною вагою — 47 фунтів 5 унцій (майже 22 кг).