Новий рекорд: рибалка виловив в озері величезну щуку, яка важить майже 22 кг (фото)

Британець Ллойд Вотсон зізнався, що був у шоці, коли побачив розмір своєї здобичі.

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Рибалка Ллойд Вотсон з Великої Британії впіймав в штучному озері Чу-Веллі, що поблизу Бристоля, щуку з рекордною вагою – 47 фунтів 5 унцій (майже 22 кг). Про це пише видання The Telegraph.

Якщо цей факт підтвердить Британський комітет з реєстрації рекордів, то улов Вотсона поб'є попередній рекорд у 46 фунтів 13 унцій, встановлений Роєм Льюїсом у валлійському водосховищі Лландегфедд ще в далекому 1992 році.

Сам Ллойд, який ловить щук вже понад 30 років, зізнався, що був у шоці, коли побачив розмір своєї здобичі.

"Я досі не можу оговтатися від того, що насправді сталося. Мені пишуть люди з усього світу, просять дати інтерв'ю. Не можу повірити, що може бути правдою", – каже він.

Ллойд Вотсон, який ловить щук вже понад 30 років, зізнався, що був у шоці, коли побачив розмір своєї здобичі. Фото: Lloyd Watson

Після зважування та фотографування здобич обережно повернули назад у воду, дотримуючись всіх правил та інструкцій.

"Спочатку мені здалося, що це була маленька щука, яка застрягла в траві. Але коли вона наблизилася, раптово ожила і кинулася на волосінь, я подумав: "Почекай-но!". Ми з напарником подивилися один на одного і не могли повірити своїм очам. Це найкращий день у моєму житті!", – додає рибалка.

За останні місяці в озері Чу Веллі виловили кілька рибин вагою 30-40 фунтів. Це водойма визнана об’єктом особливого наукового інтересу й вважається важливим місцем для збереження дикої природи.

До слова, щука належить до родини Esocidae й існує на планеті від 66 до 252 мільйонів років. Цей вид риб харчується комахами, іншою дрібною рибою, жабами, водоплавними птахами й навіть дрібними ссавцями. Інколи щуки можуть поїдати молодих представників свого ж виду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 34-річного рибалку Гектора Родрігеса, який виловив рідкісного атлантичного лосося під час риболовлі в Лондоні. Це одна з перших подібних знахідок за останні 200 років. Чоловік спіймав цю 3-фунтову (1,36 кг) рибу в притоці Темзи – річці Вондл. Тепер екологи сподіваються, що популяція атлантичного лосося, який перебуває під загрозою вимирання, можливо, з часом відновлюється у цій водоймі.

Крім того, 17-річного підлітка, який називає себе "рибним бандитом", було заарештовано за прив'язування риби з цигарками у роті до банкоматів та інших поверхонь у публічних місцях. Хлопець знімав відео своїх витівок та опубліковував їх у соціальних мережах.