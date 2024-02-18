Новый рекорд: рыбак выловил в озере огромную щуку весом почти в 22 кг (фото)

Британец Ллойд Уотсон признался, что был в шоке, когда увидел размер своей добычи.

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Рыбак Ллойд Уотсон из Великобритании поймал в искусственном озере Чу-Вэлли, что вблизи Бристоля, щуку с рекордным весом — 47 фунтов 5 унций (почти 22 кг). Об этом пишет издание The Telegraph.

Если этот факт подтвердит Британский комитет по регистрации рекордов, то улов Уотсона побьет предыдущий рекорд в 46 фунтов 13 унций, установленный Роем Льюисом в валлийском водохранилище Лландегфедд еще в далеком 1992 году.

Сам Ллойд, который ловит щук уже более 30 лет, признался, что был в шоке, когда увидел размер своей добычи.

"Я до сих пор не могу оправиться от того, что на самом деле произошло. Мне пишут люди со всего мира, просят дать интервью. Не могу поверить, что это может быть правдой", — говорит он.

Ллойд Уотсон, который ловит щук уже более 30 лет, признался, что был в шоке, когда увидел размер своей добычи. Фото: Lloyd Watson

После взвешивания и фотографирования добычу осторожно вернули обратно в воду, соблюдая все правила и инструкции.

"Сначала мне показалось, что это была маленькая щука, застрявшая в траве. Но когда она приблизилась, внезапно ожила и бросилась на леску, я подумал: "Погоди-ка!". Мы с напарником посмотрели друг на друга и не могли поверить своим глазам. Это лучший день в моей жизни!", — добавляет рыбак.

За последние месяцы в озере Чу Велли выловили несколько рыб весом 30-40 фунтов. Это водоем признан объектом особого научного интереса и считается важным местом для сохранения дикой природы.

К слову, щука относится к семейству Esocidae и существует на планете от 66 до 252 миллионов лет. Этот вид рыб питается насекомыми, другой мелкой рыбой, лягушками, водоплавающими птицами и даже мелкими млекопитающими. Иногда щуки могут поедать молодых представителей своего же вида.

Напомним, ранее Фокус писал о 34-летнем рыбаке Гекторе Родригесе, который выловил редкого атлантического лосося во время рыбалки в Лондоне. Это одна из первых подобных находок за последние 200 лет. Мужчина поймал эту 3-фунтовую (1,36 кг) рыбу в притоке Темзы — реке Вондл. Теперь экологи надеются, что популяция атлантического лосося, который находится под угрозой вымирания, возможно, со временем восстанавливается в этом водоеме.

Кроме того, 17-летний подросток, который называет себя "рыбным бандитом", был арестован за привязывание рыбы с сигаретами во рту к банкоматам и другим поверхностям в публичных местах. Парень снимал видео своих выходок и публиковал их в социальных сетях.