"Руки тряслись": мужчины вытащили из воды рекордную 120-килограммовую рыбу (фото)

Напарники предположили, что их добыча стала самым крупным представителем вида, пойманным на удочку в Болгарии.

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Марио Христов и Марио Спасов из Болгарии ловили рыбу на плотине в городе Дупница и неожиданно вытащили из воды гигантского сома рекордных габаритов. Об этом пишет издание What's The Jam.

В какой-то момент Спасов заметил с помощью гидролокатора, что к ним приближается огромное существо, которое зацепило удочку и с невероятной силой начало тянуть лодку на дно.

Через 20 минут руки рыбака начали трястись и он попросил напарника заменить его.

"Было слишком трудно, чтобы бороться в одиночку. Мы ловили сомов весом от 40 до 50 кг менее чем за 20 минут, но с таким великаном одному справиться слишком сложно", — объяснили мужчины.

Огромный сом весит 120 кг Фото: What's The Jam

В конце концов, совместными усилиями им удалось вытащить огромную рыбу. Это был сом длиной 2,73 метра и весом 120 килограммов. Напарники предположили, что он стал крупнейшим представителем вида, пойманным на удочку в Болгарии. Они планировали выпустить добычу на волю, но слишком долго ее взвешивали и опоздали.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как счастливчики раскрывают пасть огромной рыбы.

"Возможно, есть и более крупные сомы, но я никогда не слышал о таких. Кажется, это самый большой зафиксированный улов. Пришлось ждать приезда телевизионной группы, иначе нам бы никто не поверил", — добавил Марио Христов.

Рыбаки отметили, что сомы достаточно опасны, ведь имеют много зубов и могут укусить человека или затянуть его на глубину.

"Иногда они становятся очень агрессивными и могут затянуть вас под воду. Слышал о соме, который утопил человека в реке Дунай. У них есть зубы, которые способны пробить кожу и вызвать инфекцию. Хвосты также очень мощные и опасные", — рассказывают мужчины.

Рыбаки отметили, что сомы достаточно опасны, ведь имеют много зубов и могут укусить человека или затянуть его на глубину Фото: What's The Jam

Напомним, ранее Фокус писал о 34-летнем рыбаке Гекторе Родригесе, который выловил редкого атлантического лосося во время рыбалки в Лондоне. Это одна из первых подобных находок за последние 200 лет. Мужчина поймал эту 3-фунтовую (1,36 кг) рыбу в притоке Темзы — реке Вондл. Теперь экологи надеются, что популяция атлантического лосося, который находится под угрозой вымирания, возможно, со временем восстанавливается в этом водоеме.

А вот рыбак Ллойд Уотсон из Великобритании поймал в искусственном озере Чу-Велли, что вблизи Бристоля, щуку с рекордным весом — 47 фунтов 5 унций (почти 22 кг).