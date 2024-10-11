Подводный монстр: мужчина поймал огромного сома, которого еще "не видел мир" (фото)

Вагнер долго охотился за рыбой и даже начал дрожать от волнения, когда вытащил ее на берег.

Related video

43-летний Якуб Вагнер, известный по сериалу "Fish Warrior" на канале National Geographic, поймал в озере гигантского 2,64-метрового сома. Тем самым рыбак побил национальный чешский рекорд, опередив предыдущий показатель на три сантиметра. Об этом пишет издание Bild.

Подводный "монстр, которого не видел мир", плавал в водохранилище Вранов вблизи австрийской границы. Вода там считается одной из самых чистых во всей стране, поэтому 43-летний Вагнер уже имел возможность понаблюдать за гигантской добычей.

Якуб долго охотился за своей добычей Фото: Star-Angler Jakub Vágner

"Я потерял его летом, но надеялся увидеть снова. Постоянно был на воде при любой погоде, спал всего несколько часов в сутки и не мог не думать об этом соме, когда лежал в постели", — рассказывает Якуб Вагнер.

"Чудовище клюнуло"

Вагнер долго боролся с рыбой и даже начал дрожать от волнения, когда вытащил ее на берег.

"Честно говоря, эта миссия мне казалась почти нереальной. Когда гигант появился у моих ног, я был ошеломлен", — вспоминает рыбак.

Рекордный сом — это уже четвертая рыба длиной более 2,50 метра, которую мужчина поймал в этом году Фото: Star-Angler Jakub Vágner

Рекордный сом — это уже четвертая рыба длиной более 2,50 метра, которую мужчина поймал в этом году. Он не наносит своей добыче вреда и отпускает обратно в водоем.

"Наши водоемы не бездонные. Потреблять рыбу — нормально, но убивая такие уникальные экземпляры, мы лишь лишаем себя жизненного опыта и мечты", — добавил рекордсмен.

Напомним, ранее Фокус писал о 34-летнем рыбаке Гекторе Родригесе, который выловил редкого атлантического лосося во время рыбалки в Лондоне. Это одна из первых подобных находок за последние 200 лет. Мужчина поймал эту 3-фунтовую (1,36 кг) рыбу в притоке Темзы — реке Вондл. Теперь экологи надеются, что популяция атлантического лосося, который находится под угрозой вымирания, возможно, со временем восстанавливается в этом водоеме.

Также рыбак Ллойд Уотсон из Великобритании поймал в искусственном озере Чу-Вэлли, что вблизи Бристоля, щуку с рекордным весом — 47 фунтов 5 унций (почти 22 кг).