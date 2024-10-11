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Подводный монстр: мужчина поймал огромного сома, которого еще "не видел мир" (фото)

Сом гигантских размеров, улов, рыбалка, интересные истории, курьезы, титул, Якуб Вагнер установил новый рекорд Чехии
Фото: Star-Angler Jakub Vágner | Якуб Вагнер выловил гигантского сома

Вагнер долго охотился за рыбой и даже начал дрожать от волнения, когда вытащил ее на берег.

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43-летний Якуб Вагнер, известный по сериалу "Fish Warrior" на канале National Geographic, поймал в озере гигантского 2,64-метрового сома. Тем самым рыбак побил национальный чешский рекорд, опередив предыдущий показатель на три сантиметра. Об этом пишет издание Bild.

Подводный "монстр, которого не видел мир", плавал в водохранилище Вранов вблизи австрийской границы. Вода там считается одной из самых чистых во всей стране, поэтому 43-летний Вагнер уже имел возможность понаблюдать за гигантской добычей.

Сом гигантских размеров, улов, рыбалка, интересные истории, курьезы, титул, Якуб Вагнер установил новый рекорд Чехии Fullscreen
Якуб долго охотился за своей добычей
Фото: Star-Angler Jakub Vágner

"Я потерял его летом, но надеялся увидеть снова. Постоянно был на воде при любой погоде, спал всего несколько часов в сутки и не мог не думать об этом соме, когда лежал в постели", — рассказывает Якуб Вагнер.

"Чудовище клюнуло"

Вагнер долго боролся с рыбой и даже начал дрожать от волнения, когда вытащил ее на берег.

"Честно говоря, эта миссия мне казалась почти нереальной. Когда гигант появился у моих ног, я был ошеломлен", — вспоминает рыбак.

Сом гигантских размеров, улов, рыбалка, интересные истории, курьезы, титул, Якуб Вагнер установил новый рекорд Чехии Fullscreen
Рекордный сом — это уже четвертая рыба длиной более 2,50 метра, которую мужчина поймал в этом году
Фото: Star-Angler Jakub Vágner

Рекордный сом — это уже четвертая рыба длиной более 2,50 метра, которую мужчина поймал в этом году. Он не наносит своей добыче вреда и отпускает обратно в водоем.

"Наши водоемы не бездонные. Потреблять рыбу — нормально, но убивая такие уникальные экземпляры, мы лишь лишаем себя жизненного опыта и мечты", — добавил рекордсмен.

Напомним, ранее Фокус писал о 34-летнем рыбаке Гекторе Родригесе, который выловил редкого атлантического лосося во время рыбалки в Лондоне. Это одна из первых подобных находок за последние 200 лет. Мужчина поймал эту 3-фунтовую (1,36 кг) рыбу в притоке Темзы — реке Вондл. Теперь экологи надеются, что популяция атлантического лосося, который находится под угрозой вымирания, возможно, со временем восстанавливается в этом водоеме.

Также рыбак Ллойд Уотсон из Великобритании поймал в искусственном озере Чу-Вэлли, что вблизи Бристоля, щуку с рекордным весом — 47 фунтов 5 унций (почти 22 кг).