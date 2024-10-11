Підводний монстр: чоловік спіймав величезного сома, якого ще "не бачив світ" (фото)

Вагнер довго полював за рибою й навіть почав тремтіти від хвилювання, коли витягнув її на берег.

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43-річний Якуб Вагнер, відомий за серіалом "Fish Warrior" на каналі National Geographic, спіймав в озері гігантського 2,64-метрового сома. Тим самим рибалка побив національний чеський рекорд, випередивши попередній показник на три сантиметри. Про це пише видання Bild.

Підводний "монстр, якого не бачив світ", плавав у водосховищі Вранов поблизу австрійського кордону. Вода там вважається однією з найчистіших у всій країні, тож 43-річний Вагнер вже мав змогу спостерігати за велетенською здобиччю.

Якуб довго полював за своєю здобиччю Фото: Star-Angler Jakub Vágner

"Я загубив його влітку, але сподівався побачити знову. Постійно був на воді за будь-якої погоди, спав лише кілька годин на добу й не міг не думати про цього сома, коли лежав у ліжку", — розповідає Якуб Вагнер.

"Чудовисько клюнуло"

Вагнер довго боровся з рибою й навіть почав тремтіти від хвилювання, коли витягнув її на берег.

"Чесно кажучи, ця місія мені здавалася майже нереальною. Коли гігант з'явився біля моїх ніг, я був приголомшений", — згадує рибалка.

Рекордний сом — це вже четверта риба завдовжки понад 2,50 метра, яку чоловік спіймав цього року Фото: Star-Angler Jakub Vágner

Рекордний сом — це вже четверта риба завдовжки понад 2,50 метра, яку чоловік спіймав цього року. Він не завдає своїй здобичі шкоди й відпускає назад у водойму.

"Наші водойми не бездонні. Споживати рибу — нормально, але убиваючи такі унікальні екземпляри, ми лише позбавляємо себе життєвого досвіду та мрій", — додав рекордсмен.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 34-річного рибалку Гектора Родрігеса, який виловив рідкісного атлантичного лосося під час риболовлі в Лондоні. Це одна з перших подібних знахідок за останні 200 років. Чоловік спіймав цю 3-фунтову (1,36 кг) рибу в притоці Темзи — річці Вондл. Тепер екологи сподіваються, що популяція атлантичного лосося, який перебуває під загрозою вимирання, можливо, із часом відновлюється в цій водоймі.

Також рибалка Ллойд Вотсон із Великої Британії впіймав у штучному озері Чу-Веллі, що поблизу Бристоля, щуку з рекордною вагою — 47 фунтів 5 унцій (майже 22 кг).