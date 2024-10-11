Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Підводний монстр: чоловік спіймав величезного сома, якого ще "не бачив світ" (фото)

Сом гігантських розмірів, улов, рибалка, цікаві історії, курйози, титул, Якуб Вагнер встановив новий рекорд Чехії
Фото: Star-Angler Jakub Vágner | Якуб Вагнер виловив гігантського сома

Вагнер довго полював за рибою й навіть почав тремтіти від хвилювання, коли витягнув її на берег.

Related video

43-річний Якуб Вагнер, відомий за серіалом "Fish Warrior" на каналі National Geographic, спіймав в озері гігантського 2,64-метрового сома. Тим самим рибалка побив національний чеський рекорд, випередивши попередній показник на три сантиметри. Про це пише видання Bild.

Підводний "монстр, якого не бачив світ", плавав у водосховищі Вранов поблизу австрійського кордону. Вода там вважається однією з найчистіших у всій країні, тож 43-річний Вагнер вже мав змогу спостерігати за велетенською здобиччю.

Сом гігантських розмірів, улов, рибалка, цікаві історії, курйози, титул, Якуб Вагнер встановив новий рекорд Чехії Fullscreen
Якуб довго полював за своєю здобиччю
Фото: Star-Angler Jakub Vágner

"Я загубив його влітку, але сподівався побачити знову. Постійно був на воді за будь-якої погоди, спав лише кілька годин на добу й не міг не думати про цього сома, коли лежав у ліжку", — розповідає Якуб Вагнер.

"Чудовисько клюнуло"

Вагнер довго боровся з рибою й навіть почав тремтіти від хвилювання, коли витягнув її на берег.

"Чесно кажучи, ця місія мені здавалася майже нереальною. Коли гігант з'явився біля моїх ніг, я був приголомшений", — згадує рибалка.

Сом гігантських розмірів, улов, рибалка, цікаві історії, курйози, титул, Якуб Вагнер встановив новий рекорд Чехії Fullscreen
Рекордний сом — це вже четверта риба завдовжки понад 2,50 метра, яку чоловік спіймав цього року
Фото: Star-Angler Jakub Vágner

Рекордний сом — це вже четверта риба завдовжки понад 2,50 метра, яку чоловік спіймав цього року. Він не завдає своїй здобичі шкоди й відпускає назад у водойму.

"Наші водойми не бездонні. Споживати рибу — нормально, але убиваючи такі унікальні екземпляри, ми лише позбавляємо себе життєвого досвіду та мрій", — додав рекордсмен.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 34-річного рибалку Гектора Родрігеса, який виловив рідкісного атлантичного лосося під час риболовлі в Лондоні. Це одна з перших подібних знахідок за останні 200 років. Чоловік спіймав цю 3-фунтову (1,36 кг) рибу в притоці Темзи — річці Вондл. Тепер екологи сподіваються, що популяція атлантичного лосося, який перебуває під загрозою вимирання, можливо, із часом відновлюється в цій водоймі.

Також рибалка Ллойд Вотсон із Великої Британії впіймав у штучному озері Чу-Веллі, що поблизу Бристоля, щуку з рекордною вагою — 47 фунтів 5 унцій (майже 22 кг).