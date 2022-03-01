У НАТО здивовані непрофесійністю армії РФ під час війни в Україні, — VICE

Багато хто в Альянсі здивувався тим, "наскільки некомпетентними виявилися російські солдати, особливо офіцерський і молодший офіцерський склад".

Низка військових чиновників НАТО здивувалася некомпетентністю російської армії, а також тим, як запекло їй протистоять українські війська в умовах повномасштабної війни, що почалася в четвер, 24 лютого. Про це пише видання VICE News із посиланням на анонімні джерела в Альянсі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами співрозмовників журналістів, російське вторгнення в Україну одночасно здивувало та поінформувало західних військових спостерігачів — їхня думка про здібності військ РФ знизилася.

"Те, що я бачу, в це неможливо повірити. Я думаю, саме тому вони так активно перейшли до операцій впливу (фабрики тролів, ботоферми тощо — ред.)", — сказало джерело, пов'язане з силами спеціального призначення.

Інше джерело повідомило VICE News, що офіційні особи та аналітики у збройних силах США були "в захваті" від того, які типи зброї та техніки використовує РФ, а також як працюють її бойові кораблі та радарні системи. Бойові дії на території України допомогли Заходу отримати дані про те, як росіяни проводять військові операції.

"Ми не бачили їх у такій війні вже багато років. Навіть Сирія не була такою. Це величезний розмір вибірки", — сказало джерело видання.

Автор публікації зазначає, що РФ не вела війни такого масштабу з часів операції в Чечні, що почалася 1994 року, через кілька років після розпаду Радянського Союзу. І хоча президент Росії Володимир Путін вкладав гроші та ресурси в російські збройні сили, прагнучи зробити їх конкурентоспроможними проти НАТО, багато кого в Альянсі шокувало те, "наскільки некомпетентними виявилися російські солдати, особливо офіцерський та молодший офіцерський склад". Співрозмовники видання схарактеризувати дії РФ в Україні як такі, що не справляють враження і недбалі.

Водночас у західній військовій спільноті здивувалися, наскільки добре діють українські війська — як у повітрі, так і на землі, проти російського спецпідрозділу.

"Наприклад, навіть здатність України літати й завдавати смертоносних ударів по турецьких безпілотних системах, які вперше засмутили президента Володимира Путіна наприкінці 2021 року, без того, щоб російська система ППО їх збила, викликає подив, враховуючи її перевагу в повітрі", — пише автор матеріалу.

Нагадаємо, станом на ранок 28 лютого з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло близько 5300 російських військових, знищено десятки літаків, вертольотів, а також майже дві сотні танків.

Також ми писали про те, як російський військовий застрелив мешканця Бердянська після того, як той відмовився віддавати йому мобільний телефон.