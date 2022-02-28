Війська РФ зазнають великих втрат і дезертують: у Генштабі ЗСУ озвучили обстановку в Україні (відео)

Російські окупанти продовжують зазнавати тяжких втрат і дезертують. Орієнтовно 5300 загарбників ліквідовано українськими бійцями.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 28 лютого, війська РФ знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби захопити окремі напрямки української території.

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Під час повітряно-наступної операції загарбник продовжив вогневі атаки по військових та цивільних аеродромах, пунктах управління військами, об'єктах системи ППО, важливим критичним об'єктам інфраструктури, населених пунктах та підрозділах у районах оборони. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, окупаційні війська завдали ракетного удару по житлових будинках у Житомирі та Чернігові.

Як акцентують у Генштабі, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі.

"Вдасться успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, змушуючи ворога відмовлятися від наступу".

Станом на 6:00 28 лютого артилерійським вогнем лише однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили супротивника. Загарбник деморалізований і зазнає великих втрат, зафіксовано часті випадки дезертирства та непокори.

"Ворог зрозумів, що пропаганда та реальність різняться. Окупанти нас бояться. Захисники України продовжують утримувати стійку оборону", — підсумували в Генштабі ЗСУ.

Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 до 28.02 станом на 6:00:

Літаки — 29;

вертольоти — 29

танки — 191;

бойові броньовані машини — 816;

гармати — 74;

ЗРК БУК — 1

РСЗВ БМ-21 "Град" — 21;

автомобільна техніка — 291;

цистерни — 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3;

кораблі/катери — 2;

засоби ППО – 5%

особовий склад — орієнтовно 5300 (уточнюється).

У ніч із 27 на 28 лютого війська РФ знову намагалися прорватися до Києва, але ЗСУ розбили техніку супротивника та відбили наступ. 28 лютого у Києві ситуація перебуває під контролем українських захисників.

У Чернігові російська ракета влучила в п'ятиповерховий будинок, загорілося дві квартири на першому та другому поверхах. 27 лютого загарбник зайшов у Бердянськ і оточив Волноваху.