Росіяни рвуться до Маріуполя. Ворог зайшов у Бердянськ і оточив Волноваху

Російські війська, як і раніше, намагаються пробитися до Маріуполя з південно-західного напрямку, а також з півночі. 27 лютого вони зайняли Бердянськ і продовжили масовані обстріли Волновахи та селищ, розташованих поряд із містом.

Росіяни увійшли до Бердянська вдень. В.о. міського голови Олександр Свідло повідомив, що військова техніка проїхала містом, потім з'явилася інформація про те, що озброєні люди йдуть Пролетарським проспектом. Тому Свідло попросив містян не виходити без потреби на вулиці.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Місцеві жителі опублікували кілька відео з кадрами пересування російської техніки містом, а також скупчення солдатів біля відділу поліції.

Оперативний штаб Бердянська тепер працює віддалено, забезпечуючи життєдіяльність міста, оскільки працювати під контролем окупаційних військ чиновники не захотіли. Будівля виконкому під контролем росіян, повідомив Олександр Свідло.

Телеграм-канал оперативного штабу Бердянського виконкому повідомив удень, що у різних районах міста чути стрілянину. Містян закликали сховатися у сховищах, бо невідомо, як далі розвиватимуться ситуація. За словами Свідло, сьогодні загинув один містянин, ще один зазнав серйозних поранень.

На північному від Маріуполя напрямку російські війська другу добу масовано обстрілюють Волноваху, повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко. За його словами, через це місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Місцеві жителі просять евакуювати їх із Волновахи. Проте, прессекретар Донецької облдержадміністрації Тетяна Ігнатченко зазначає, що місто фактично заблоковане російськими військами, тому рятувальники не могли допомогти людям.

Також ворог обстрілює підходи до Маріуполя на північному сході. Авіаудари нанесли по селищах Сартана і Талаківка, загинули четверо цивільних, двоє поранено. Пошкоджено 36 будівель. За словами Павла Кириленка, постраждали лише цивільні об'єкти.

Маріупольська міськрада повідомила, що станом на 23:00 постраждали 75 мирних жителів. Загинули п'ятеро людей, серед них одна дитина.

Міський голова Вадим Бойченко у коментарі "Українській правді" повідомив, що вночі та вранці до Маріуполя намагалися прорватися танки, проте їх спалили бійці 10-ї штурмової бригади, 36-ї бригади морської піхоти та спецполку "Азов". З іншого боку, до берегів підходив російський корабель. "Але щось його зупинило, він розвернувся та пішов", — сказав мер.

Місту був завданий авіаудар, постраждали цивільні об'єкти.

У Маріуполі працюють російські розвідники. Полк "Азов" повідомив про знешкодження трьох людей, які збирали дані щодо дислокації українських військ.