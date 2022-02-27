Россияне рвутся к Мариуполю. Враг зашел в Бердянск и окружил Волноваху

Российские войска по-прежнему пытаются пробиться к Мариуполю c юго-западного направления, а также с севера. 27 февраля они заняли Бердянск и продолжили массированные обстрелы Волновахи и поселков, расположенных рядом с городом.

Россияне вошли в Бердянск днем. И.о. городского головы Александр Свидло сообщил, что военная техника проехала по городу, потом появилась информация о том, что вооруженные люди идут по Пролетарскому проспекту. Поэтому Свидло попросил горожан не выходить без крайней необходимости на улицы.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Местные жители опубликовали несколько видео с кадрами передвижения российской техники по городу, а также скопления солдат у отдела полиции.

Оперативный штаб Бердянска теперь работает удаленно, обеспечивая жизнедеятельность города, так как работать под контролем оккупационных войск чиновники не захотели. Здание исполкома под контролем россиян, сообщил Александр Свидло.

Телеграм-канал оперативного штаба Бердянского исполкома сообщил днем, что в разных районах городах слышна стрельба. Горожан призвали укрыться в убежищах, так как неизвестно, как будут дальше развиваться ситуация. По словам Свидло, сегодня погиб один горожанин, еще один получил серьезные ранения.

На северном от Мариуполя направлении российские войска вторые сутки массированно обстреливают Волноваху, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. По его словам, из-за этого город находится на грани гуманитарной катастрофы.

Местные жители просят эвакуировать их из Волновахи. Однако пресс-секретарь Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко отмечает, что город фактически заблокирован российскими войсками, поэтому спасатели не могли помочь людям.

Также враг обстреливает подходы к Мариуполю на северо-востоке. Авиаудары нанесли по поселкам Сартана и Талаковка, погибли четверо гражданских, двое ранено. Повреждено 36 зданий. По словам Павла Кириленко, пострадали только гражданские объекты.

Мариупольский горсовет сообщил, что по состоянию на 23:00 пострадали 75 мирных жителей. Погибли пять человек, среди них один ребенок.

Городской голова Вадим Бойченко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что ночью и утром к Мариуполю пытались прорваться танки, однако их сожгли бойцы 10-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты и спецполка "Азов". Кроме того, к берегам подходил российский корабль. "Но что-то его остановило, он развернулся и ушел", — сказал мэр.

По городу был нанесен авиаудар, пострадали гражданские объекты.

В Мариуполе работают российские разведчики. Полк "Азов" сообщил об обезвреживании трех человек, которые собирали данные о дислокации украинских войск.