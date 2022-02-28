У Чернігові ракета потрапила в п'ятиповерховий будинок (відео)

Снаряд потрапив у фундамент п'ятиповерхівки на вул. Реміснича, 55, що призвело до пожежі: спалахнуло дві квартири на першому та другому поверхах.

У житловий будинок у центральній частині Чернігова потрапила російська балістична ракета. Про це повідомляє Telegram-канал Держспецзв'язку.

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"О 02:45 у житловий будинок у центрі Чернігова потрапила ракета", — йдеться у повідомленні.

Снаряд потрапив у фундамент п'ятиповерхівки на вул. Реміснича, 55, що спровокувало пожежу: спалахнуло дві квартири на першому та другому поверхах.

За словами речника ДСНС у Чернігівській області Олександра Івченка, одна жінка отримала незначні травми, а пожежу згодом вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, що Кремль стягує авіаційну техніку в Білорусь, а в житловій забудові Генічеського району Херсонської області російські війська розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С. Також відомо про те, що у напрямку Макарів-Київ рухається колона військ.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська рвуться до Маріуполя, ворог зайшов у Бердянськ і оточив Волноваху. Війська РФ не залишають спроб підійти до Маріуполя з південно-західного напрямку та з півночі. 27 лютого їм вдалося зайняти Бердянськ і продовжити масовані обстріли Волновахи й околиць.