Артилерія у житловій забудові, у напрямку Макарів-Київ рухається колона, — Генштаб ЗСУ

Загальні втрати РФ – близько 4500 осіб, близько 27 літаків та 150 танків.

Російська Федерація накопичує авіаційну техніку на території Білорусі, у Генічеському районі на Херсонщині росіяни розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С у житловій забудові. У напрямку Макарів-Київ рухається колона. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Повідомляється, що військовослужбовці Російської Федерації, які рухаються колоною в напрямку Макарів — Київ, для прикриття розмістили на бронетехніці дітей та жінок.

Загалом за даними Генштабу ЗСУ станом на 18:00 втрати РФ склали близько 4500 осіб, близько 27 літаків, 26 гелікоптерів, близько 150 танків, понад 700 ББМ, близько 50 гармат, один ЗРК БУК, чотири РСЗВ БМ-21 Град, 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі, два катери.

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За даними Генштабу, Росія зосередила на аеродромі Мачулищі в Білорусі понад 50 літаків, 10 вертольотів та два літака Ан-124; з аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України. Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що у процесі наступальної операції в Україні росіяни використовують заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій — захоплюють об’єкти соціальної інфраструктури, одягають форму українських військових, поліцейських та представників ДСНС. Диверсійні групи використовують викрадені "швидкі" та поліцейські машини; займають приміщення дитячих таборів та шкіл, російська артилерія та РСЗО розгортаються на спортивних майданчиках. Зокрема, у Києві нещодавно помітили три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням РФ.

"Разом з тим, морально-психологічний стан окупаційних військ низький. Біля Корюківки на Чернігівщині строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон. Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг", — уточнили у Генштабі ЗСУ.

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