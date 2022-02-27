Бої навколо Харкова: російскі війська в Куп'янську, підриви мостів та обстріли Балаклії

Харків перебуває під контролем ЗСУ, у Куп'янську роз'їжджає військова техніка росіян, у Куп'янському районі поліція бере в полон російських кухарів. Про анонсований російськими блогерами наступ на Ізюм поки що нічого не чути.

Харків після тривалих запеклих боїв повністю перейшов під контроль Збройних сил України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

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"Контроль над Харковом повністю наш! Працюють ЗСУ, Нацполіція, тероборона, йде повна зачистка міста від ворога. Російський ворог – абсолютно деморалізований. Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 людей. бачать хоча б одного представника ЗСУ – здаються”, – йдеться у публікації.

Щодо ситуації в області, то, як стверджує Синєгубов, наступ росіян триває з Липецького (?), Вовчанського та Білгородського напрямів, де помічені колони техніки армії РФ. ЗСУ перебувають на своїх позиціях і активно протистоять ворогові.

[ + – ] Проросійські коментатори говорять то про спроби "зачистити" Харків, то про його блокування заради продовження наступу на південь

Судячи з фото із міста, "зачищати" його намагаються частини, озброєні бронеавтомобілями "Тигр-М".

Щодо Чугуєва, то він, як стверджує голова Харківської ОДА, повністю під контролем українських військ, а над адміністративними будівлями майорять національні прапори.

Мер Чугуєва Галина Мінаєва у зверненні, записаному о 12:30, відзначила наплив поранених у лікарнях міста, тимчасове відключення електрики та тепла у різних районах міста.

Незабаром голова ХОДА поділився фотографіями шести полонених російських солдатів. За його інформацією, насправді їх "десятки".

"Російські бійці, взяті в полон, розповідають про повне виснаження та деморалізацію, вони не мають зв'язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій. З початку нападу на Україну вони не отримують їжу та воду, техніка не має запасів пального. Залишаючи позиції, російські бійці намагаються сховатися між цивільним населенням, просять у людей одяг та їжу. Бо "вдома" на них ніхто вже не чекає", – розповів Синєгубов і попросив мешканців області не відчиняти двері незнайомцям і не допомагати російському агресору у переховуваннях.

[ + – ] Солдати армії РФ, що здалися в полон ЗСУ Фото: Олег Синегубов/Facebook

Відео допиту полонених бійців опублікував у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко. Усі затримані, як один, стверджують, що їхали на навчання, а коли зрозуміли, куди потрапили, "були деморалізовані". Один з окупантів каже, що їм погрожували трибуналом і навіть розстрілом, якщо надумають тікати з поля бою та відмовляться виконувати накази.

[ + – ] Попередній допит полонених російських солдат22

Раніше Синєгубов спростував інформацію росЗМІ про капітуляцію у Харківській області 302-го зенітного полку, назвавши новину фейком.

[ + – ] Глава ХОДА розвіяв фейки російських пропагандистів Фото: Скриншот

Бої в Харкові розпочалися о пів на восьму ранку, після того, як колона легкої військової техніки прорвала оборону міста. ЗСУ протистояли російським солдатам у районі Олексіївки та Гідропарку. Військову техніку армії РФ бачили на вулиці Саперній та Весніна.

[ + – ] Такі карти боїв за Харків малюють у російських телеграм-каналах

Інформацію про те, що зранку до міста намагалися прорватися 8-12 військових автомобілів РФ, але їх зустріли як слід, підтвердив і радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він закликав не вірити "вкиданням" про те, що Харків упав.

[ + – ] Кадри бою у Харкові

Незважаючи на відносне затишшя, у пабликах харків'яни закликають земляків не розслаблятися та готуватися до вечора.

"Харків, ми повністю відбилися. Ворог видихається. Зараз важливою є повна мобілізація всіх у тероборону. Звичайні громадяни готуйтеся зустрічати ворожу техніку ввечері!!!", – пишуть у телеграм-каналі "Труха".

Зазначимо також, що про бойові втрати ЗСУ не повідомляється, є інформація про те, що вчора під час боїв на Північній Салтівці та Малій Рогані загинули мирні жителі. Близько 15:00 зупинка на вул. Героїв Праці опинилася під обстрілом, внаслідок чого був смертельно поранений пішохід. А ввечері на Салтівці близько 22:30 снаряд потрапив до будинку на вулиці Бучми. Одна людина загинула. За словами генпрокурора Ірини Венедиктової, вид зброї, з якої було здійснено обстріл, поки що не вдалося встановити, допоки тривали вибухи.

[ + – ] Фото зруйнованого будинку на вулиці Бучми у Харкові

[ + – ] Ця розбита на вулиці Шевченка колона "Тигрів-М" була опублікована кілька разів із різних ракурсів.

Солдати РФ у Куп'янську та підірвані мости

27 лютого вдень мерія Куп'янська повідомила, що до міста увійшли російські війська.

"Мер провів переговори з військовими Російської Федерації, які вже зайшли на Куп'янську територію. Наразі вони переміщуються містом у супроводі працівників відділу поліції. Як заявили представники РФ, їх цікавить виключно громадський порядок. Збройних сил України на території нашої громади немає".

[ + – ] У мерії Куп'янська повідомили, що у місті – армія РФ Фото: Скриншот

У Мережі це миттєво розцінили як колабораціонізм, проте голова ХОДА Синєгубов спростував це, по суті заявивши, що повідомлення Куп'янської міськради, де продовжують з'являтися відеозвернення мера, – неправда. До речі, оригінальне повідомлення міськради на момент написання цього матеріалу залишилося на місці, його ніхто не редагував.

Поліція Харківщини, керівництво, спецпідрозділи, територіальні підрозділи, патрульна поліція працюють 24/7, не зафіксовано жодного факту зради присяги співробітниками поліції. Українські поліцейські беруть участь у звільненні області від російського окупанта".

Натомість генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що в Куп'янському районі поліція заарештувала двох російських солдатів.

"Прийшли ці двоє самі своїми ніжками до райвідділу поліції у Шевченковому (Куп'янський район Харківщини) і попросили скромно солярки, мовляв, техніка у них заглохла. Ну, їм і підлили наші поліцейські солярки у всі отвори, щоб у них уже ніколи нічого не глохло". І прийняли".

[ + – ] Затримані російські солдати Фото: Скриншот

Незабаром після цього мер Куп'янська Геннадій Мацегора записав відеозвернення, в якому підтвердив факт переговорів, і те, що місто контролюють війська РФ.

Цього ж дня у пабліках Куп'янська у телеграмі оприлюднили інформацію про те, що колони військової техніки пройшли з міста у бік Харкова.

Місцеві жителі знімали пересування армії РФ, а потім опублікували записи у мережі. Як бачимо на кадрах, техніка йде під російськими прапорами.

[ + – ] Військова техніка у Куп'янську

У кількох районах Харківщини підірвано мости. Так, місцеві жителі повідомляють про вибух мосту через річку Оскол у Канцедалівці, причому це, за словами людей, зробили російські війська.

[ + – ] Момент вибуху мосту у Канцедалівці

Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив про підрив мосту у Сеньковому. Він стверджує, що це зробили ЗСУ, щоби не пустити російських загарбників.

[ + – ] Вибух мосту у Сеньківці

Крім того, в Мережі з'явилося відео зруйнованого мосту в Руській Лозовій (Білгородський напрямок) через річку Лозовенька у Дергачівському районі.

[ + – ] Підірваний міст у Руській Лозовій

Балаклія – жодної хвилини спокою

Окупанти не перестають обстрілювати Балаклію в Ізюмському районі. 27 лютого вони завдали ракетного удару по складах ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ на південний схід від Харкова. Заграву від пожежі було видно у радіусі 20 км.

[ + – ] Наслідки ракетного удару у Балаклії

27 лютого по обіді місцеві пабліки повідомили про потужні вибухи у місті. Подробиці поки що невідомі.

[ + – ] Нові вибухи у Балаклії

Нагадаємо, Росія почала бомбити Харків 24 лютого о п'ятій годині ранку.