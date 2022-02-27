Бои вокруг Харькова: русские в Купянске, подрывы мостов и обстрелы Балаклеи

Харьков находится под контролем ВСУ, в Купянске разъезжает военная техника россиян, в Купянском районе полиция берет в плен российских поваров. Об анонсированном российскими блогерами наступлении на Изюм пока ничего не слышно.

Харьков после продолжительных ожесточенных боев полностью перешел под контроль Вооруженных Сил Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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"Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, тероборона, идет полная зачистка города от врага. Российский враг – совершенно деморализованный. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ – сдаются", – говорится в публикации.

Что касается ситуации в области, то, как утверждает Синегубов, наступление россиян продолжается с Липецкого (?), Волчанского и Белгородского направления, где замечены колоны техники армии РФ. ВСУ находятся на своих позициях и активно противостоят врагу.

[ + – ] Пророссийские комментаторы говорят то о попытках "зачистить" Харьков, то о его блокировании ради продолжения наступления на юг

Судя по фото из города, "зачищать" его пытаются части, вооруженные бронеавтомобилями "Тигр-М".

Что касается Чугуева, то он, как утверждает глава Харьковской ОГА, полностью под контролем украинских войск, а над административными зданиями развеваются национальные флаги.

Мэр Чугуева Галина Минаева в обращении, записанном в 12:30, отметила наплыв раненных в больницах города, временное отключение электричества и тепла в разных районах города.

Вскоре глава ХОГА поделился фотографиями шести пленных российских солдат, которых. По его информации, на самом деле "десятки".

"Российские бойцы, взятые в плен, рассказывают о полном изнурении и деморализации, они не имеют связи с центральным командованием, не понимают и не знают дальнейших своих действий. С начала нападения на Украину они не получают пищу и воду, у техники нет запасов горючего. Покидая позиции, российские бойцы пытаются спрятаться между гражданским населением, просят у людей одежду и еду. Ибо "дома" их никто уже не ждет", – рассказал Синегубов и попросил жителей области не открывать двери незнакомцам и не помогать российскому агрессору в укрывательствах.

[ + – ] Солдаты армии РФ, сдавшиеся в плен ВСУ Фото: Олег Синегубов/Facebook

Видео допроса пленных бойцов опубликовал в своем телеграмм-канале журналист Андрей Цаплиенко. Все задержанные как один утверждают, что ехали на учения, а когда поняли, куда попали, "были деморализованы". Один из оккупантов говорит, что им грозили трибуналом и даже расстрелом, если надумают бежать с поля боя и откажутся выполнять приказы.

[ + – ] Предварительный допрос пленных российских солдат22

Ранее Синегубов опроверг информацию росСМИ о капитуляции в Харьковской области 302-го зенитного полка, назвав новость фейком.

[ + – ] Глава ХОГА развеял фейки российских пропагандистов Фото: Скриншот

Бои в Харькове начались в половине восьмого утра, после того, как колонна легкой военной техники прорвала оборону города. ВСУ противостояли российским солдатам в районе Алексеевки и Гидропарка. Военную технику армии РФ видели на улице Саперной и Веснина.

[ + – ] Такие карты боев за Харьков рисуют в российских телеграм-каналах

Информацию о том, что с утра в город пытались прорваться 8-12 военных автомобилей РФ, но их встретили, как надо, подтвердил и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он призвал не верить "вбросам" о том, что Харьков пал.

[ + – ] Кадры боя в Харькове

Несмотря на относительное затишье, в пабликах харьковчане призывают земляков не расслабляться и готовиться к вечеру.

"Харьков, мы полностью отбились. Враг выдыхается. Сейчас важна полная мобилизация всех в тероборону. Обычные граждане готовьтесь встречать вражескую технику вечером!!!", – пишут в телеграмм-канале "Труха".

Отметим также, что о боевых потерях ВСУ не сообщается, есть информация о том, что вчера во время боев на Северной Салтовке и Малой Рогани погибли мирные жители. Около 15:00 остановка по ул. Героев Труда оказалась под обстрелом, в результате чего был смертельно ранен пешеход. А вечером на Салтовке около 22:30 снаряд попал в дом на улице Бучмы. Один человек погиб. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, вид оружия, из которого был осуществлен обстрел, пока не удалось установить, поскольку на тот момент продолжали греметь взрывы.

[ + – ] Фото разрушенного дома на улице Бучмы в Харькове

[ + – ] Эта разбитая на улице Шевченко колонна "Тигров-М" была опубликована несколько раз с разных ракурсов.

Солдаты РФ в Купянске и взорванные мосты

27 февраля днем мэрия Купянска сообщила, что в город вошли российские войска:

"Мэр провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию. Сейчас они перемещаются по городу в сопровождении работников отдела полиции. Как заявили представители РФ, их интересует исключительно общественный порядок. Вооруженных сил Украины на территории нашей общины нет".

[ + – ] В мэрии Купянска сообщили, что в городе – армия РФ Фото: Скриншот

В Сети это мгновенно расценили как коллаборационизм, однако глава ХОГА Синегубов опроверг это, по сути заявив, что сообщение Купянского горсовета, где продолжают появляться видеообращения мэра — неправда. К слову, оригинальное сообщение горсовета на момент написания этого материала, осталось на месте, его никто не редактировал:

"В соцсетях появились сообщения о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами. Эта информация не соответствует действительности. Полиция Харьковщины, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают 24\7, не зафиксировано никакого факта предательства присяги сотрудниками полиции. Украинские полицейские принимают участие в освобождении области от российского оккупанта".

В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в Купянском районе полиция арестовала двоих российских солдат:

"Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харковщины) и попросили скромно солярки, мол, техника у них заглохла. Ну, им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы в них уже никогда ничего не глохло. И приняли".

[ + – ] Задержанные российские солдаты Фото: Скриншот

Вскоре после этого мэр Купянска Геннадий Мацегора записал видеобращение, в котором подтвердил факт переговоров, и то, что город контролируют войска РФ.

В этот же день в пабликах Купянска в телеграмме обнародовали информацию о том, что колонны военной техники проследовали из города в сторону Харькова.

Местные жители снимали передвижение армии РФ, а затем опубликовали записи в сети. Как видно на кадрах, техника идет под российскими флагами.

[ + – ] Военная техника в Купянске

В нескольких районах Харьковщины взорваны мосты. Так, местные жители сообщают о взрыве моста через речку Оскол в Канцедаловке, Причем это, по словам людей, сделали русские войска.

[ + – ] Момент взрыва моста в Канцедаловке

Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил о подрыве моста в Сеньково. Он утверждает, что это сделали ВСУ, чтобы не пустить российских захватчиков.

[ + – ] Взрыв моста в Сеньковке

Кроме того, в Сети появилось видео разрушенного моста в Русской Лозовой (Белгородское направление) через речку Лозовенька в Дергачевском районе.

[ + – ] Взорванный мост в Русской Лозовой

Балаклея – ни минуты покоя

Оккупанты не перестают обстреливать Балаклею в Изюмском районе. 27 февраля они нанесли ракетный удар по составам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ к юго-востоку от Харькова. Зарево от пожара было видно в радиусе 20 км.

[ + – ] Последствия ракетного удара в Балаклее

27 февраля после обеда местные паблики сообщили о мощных взрывах в городе. Подробности пока неизвестны.

[ + – ] Новые взрывы в Балаклее

Напомним, Россия начала бомбить Харьков 24 февраля в пять часов утра.