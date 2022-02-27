Артиллерия в жилой застройке, в направлении Макаров-Киев двигается колонна, — Генштаб ВСУ

Общие потери РФ — около 4500 человек, около 27 самолетов и 150 танков.

Российская Федерация накапливает авиационную технику на территории Беларуси, в Геническом районе Херсонской области россияне развернули подразделения артиллерии МСТА-С в жилой застройке. В направлении Макаров-Киев двигается колонна. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Сообщается, что военнослужащие Российской Федерации, которые двигаются колонной в направлении Макаров – Киев, для прикрытия разместили на бронетехнике детей и женщин.

В целом, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18:00 потери РФ составили около 4500 человек, около 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков, более 700 ББМ, около 50 орудий, один ЗРК БУК, четыре РСЗО БМ-21 Град, 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли, два катера.

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По данным Генштаба, Россия сосредоточила на аэродроме Мачулищи в Беларуси более 50 самолетов, 10 вертолетов и два самолета Ан-124; с аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.

В Генштабе ВСУ отмечают, что в ходе наступательной операции в Украине россияне используют запрещенные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий — захватывают объекты социальной инфраструктуры, переодеваются в форму украинских военных, полицейских и представителей ГосЧС. Диверсионные группы используют угнанные "скорые" и полицейские машины; занимают помещения детских лагерей и школ, русская артиллерия и РСЗО разворачиваются на спортивных площадках. В частности, в Киеве недавно заметили три машины скорой помощи с условной маркировкой РФ.

"Вместе с тем морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое. Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен. Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог", — уточнили в Генштабе ВСУ.

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