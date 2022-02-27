Война в Запорожье: оккупанты наносят удары по окрестностям, приблизились к АЭС в Энергодаре

Вражеские силы размещают "Грады" в направлении атомной станции.

По состоянию на вечер 26 февраля в Запорожской области наблюдалось движение российских войск, противник приблизился к городу Энергодар, где размещена АЭС. Об этом сообщил руководитель областной государственной администрации Александр Старух в своем видеообращении.

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По словам чиновника, вражеские танки ездили по "многим населенным пунктам региона", портили местную инфраструктуру и атаковали украинские силы.

"Большая колонна с Херсонской области пришла вплотную к Энергодару и разместилась на ночь в селе Великая Белозерка", — сказал Старух.

Глава ОГА отметил, что российские военные захватили местное отделение полиции, забрали автомобили правоохранителей и передвигаются на них по селу. При этом сам город Энергодар, по заявлению Старуха, продолжает работать и обеспечивать жизнедеятельность государства.

Помимо этого руководитель облгосадминистрации рассказал, что в Бердянске большая колонна вражеской техники зашла на территорию бывшего аэродрома, перед этим обстреляв его несколько раз. Старух отметил, что аэродром не функционирует уже более 15 лет. Также оккупанты разрушили один из мостов в Бердянском районе.

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27 февраля глава ОГА сообщил, что украинские вооруженные силы нанесли несколько ударов по авиации РФ в окрестностях Запорожья. Корреспондент Фокуса сообщила, что в Запорожье с 7:00 город "сидит в убежищах" и вражеские войска наносят удары очень близко к городу.

"Ночью били по военной части в микрорайоне Космос", — сообщила журналистка.

В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что на город "будет идти враг", однако местным жителям нужно сохранять спокойствие.

"Будьте готовы, не выходите на улицы без необходимости и помните, что город защищен и готов к любому развитию событий" — предупредил чиновник.

Вместе с тем советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по состоянию на 27 февраля продвижения российских войск ни в Энергодаре, ни в Запорожье не наблюдается.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что оккупанты размещают системы залпового огня "Град" под Энергодаром в сторону АЭС. По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, в городах работают небольшие диверсионные группы, которые пытаются попасть на предприятия.

[ + – ] Карта Запорожья и Энергодара

Напомним, в субботу, 26 февраля, произошел бой между вражескими войсками и украинскими силами вблизи Северодонецка, в результате чего техника РФ была уничтожена. Продвинуться на территорию областного центра российским войскам не удалось.

Также Фокус писал о том, как силы агрессора пытаются обойти Киев с запада, отрезав доступ к трассе на Житомир.