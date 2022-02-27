Бои за Северодонецк: колонна техники РФ разбита, у оккупантов признали провал наступления

Местные жители сообщали Фокусу о массированных обстрелах, канонада была слышна в соседнем Лисичанске.

В субботу, 26 февраля, российские войска перешли к наступлению на Северодонецк — областной центр в Луганской области. В результате боевых действий украинские военные разгромили колонну техники противника. Об этом сообщил руководитель областной государственной администрации Сергей Гайдай.

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Собеседница Фокуса из Северодонецка вчера сообщала, что боевые действия проходили в самом городе, местные жители прячутся в подвалах из-за массированного обстрела. В то же время, судя по неподтвержденным сообщениям из Лисичанска, там была слышна канонада со стороны Северодонецка, а бои проходили с участием бронетехники. В центре города из-за взрывов выбило окна в домах.

Подтвержденной информации о том, с какого направления противник пытался прорваться на территорию Северодонецка нет, однако, если верить сообщениям о том, что основные бои шли не в Лисичанске, а в областном центре, то можно предположить, что оккупант наступал со стороны Новоайдара.

[ + – ] Северодонецк, Новоайдар. Карта

Утром 26 февраля Гайдай заявил, что оккупанты пытались прорваться в ряд городов региона, в том числе и в Северодонецк, однако "встретили мощное сопротивление". Затем руководитель ОГА добавил, что город готовится к обороне и бомбоубежища готовы к приему жителей. В связи с ситуацией в регионе областные власти ввели комендантский час с 17:00 до 7 утра.

Уже в 19:40 Гайдай сообщил о том, что украинские военные "разбили колонну и заставили отступить врага на многие километры от города", а в зоне боевых действий разбита техника противника и "много трупов". Свое сообщение чиновник позже подтвердил фотографиями с места столкновений.

Ночь, согласно заявлениям областных властей, в регионе прошла "преимущественно тихо", в связи с чем магазины и аптеки, закрытые на время боевых столкновений, были открыты для посетителей.

В свою очередь российский террорист Игорь Гиркин, руководивший "армией ДНР" в 2014 году, констатировал, что российским оккупантам не удалось прорваться далее на западную часть Луганской области. По словам террориста, украинские войска способны стабилизировать фронт под Северодонецком.

"Приходится констатировать… что для выполнения сковывающей наступательной задачи "корпусам" не было оказано необходимой поддержки со стороны ВС РФ, а сами корпуса с ней ожидаемо не справились", — написал Гиркин.

Тем временем т.н. "Народная милиция ЛНР" не упоминала в своих официальных ресурсах о боях на Северодонецком направлении.

Уже в воскресенье, 27 февраля, начальник Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк, согласно сообщению "Суспільне", призвал "немедленно завершить работу всех магазинов и аптек", а жителям находиться вблизи укрытий. О новых боевых действиях в районе этого города официально не сообщалось.

Напомним, согласно сообщению Министерства обороны Украины от 27 февраля, вооруженные силы РФ в ходе войны в Украине потеряли около 4300 бойцов.

Также Фокус сообщал о том, что противник пытается обойти Киев с запада, так как прорыв в Ирпень завершился неудачей.