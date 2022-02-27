Потери российских оккупантов за последние трое суток: статистика Минобороны
Украинской армии удалось уничтожить сотни единиц техники и более 4 тыс. российских оккупантов.
За последние три дня полномасштабной агрессии на территории Украины российские войска понесли большие потери в военной технике и личного состава. По данным Министерства обороны Украины, украинская армия уничтожила сотни единиц бронетехники и более 4 тысяч российских военных. 27 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала суммарные ориентировочные потери оккупантов за трое предыдущих суток.
Ориентировочные потери оккупантов
- Самолеты — 27;
- Вертолеты — 26;
- Танки — 146;
- Боевые бронированные машины — 706;
- Пушки — 49;
- Зенитно-ракетные комплексы "БУК" — 1;
- Реактивные системы "Град" — 4;
- Автомобильная техника — 30;
- Цистерны — 60;
- БПЛА ОТР — 2;
- Корабли /катера — 2;
- Личный состав ориентировочно 4300 (уточняется).
Маляр отметила, что эти данные ориентировочные и могут уточняться, сведения трудно получать непосредственно после боев, ведь командиры, в первую очередь сосредотачиваются на сопротивлении российским оккупантам.
Более точную информацию можно получить только по окончании столкновения, а бои иногда ведутся очень долго, данные могут передать на следующий день, а иногда и через день.
Кроме того, если бой продолжался ночью и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, не всегда легко определить, в какие сутки произошли те или иные потери.
Стоит отметить, что по предварительным оценкам американской разведки количество сил и средств, стянутых к украинским границам перед началом операции, составляло 75% от регулярных российских войск, в частности:
- Батальонные тактические группы — 120 (примерно в 60 км от украинской границы);
- Личный состав с учетом сил боевиков на Донбассе — около 190 тыс. человек;
- Дивизионы ПВО — 35;
- Истребители и истребители-бомбардировщики — 500 (в пределах досягаемости украинской территории);
- Средние и тяжелые бомбардировщики — 50.
Напомним, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что готов предоставить гражданам Украины доступ к Starlink. Дополнительные терминалы будут доставлены.
Также Владимир Зеленский выступил с обращением к жителям Беларуси. Президент Украины призвал белорусов не поддерживать РФ и не воевать против Украины.