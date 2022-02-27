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Военный Фокус Российско-украинская война

Потери российских оккупантов за последние трое суток: статистика Минобороны

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танк, мусор, деревья, земля, фото

Украинской армии удалось уничтожить сотни единиц техники и более 4 тыс. российских оккупантов.

За последние три дня полномасштабной агрессии на территории Украины российские войска понесли большие потери в военной технике и личного состава. По данным Министерства обороны Украины, украинская армия уничтожила сотни единиц бронетехники и более 4 тысяч российских военных. 27 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала суммарные ориентировочные потери оккупантов за трое предыдущих суток.

Ориентировочные потери оккупантов

  • Самолеты — 27;
  • Вертолеты — 26;
  • Танки — 146;
  • Боевые бронированные машины — 706;
  • Пушки — 49;
  • Зенитно-ракетные комплексы "БУК" — 1;
  • Реактивные системы "Град" — 4;
  • Автомобильная техника — 30;
  • Цистерны — 60;
  • БПЛА ОТР — 2;
  • Корабли /катера — 2;
  • Личный состав ориентировочно 4300 (уточняется).

Маляр отметила, что эти данные ориентировочные и могут уточняться, сведения трудно получать непосредственно после боев, ведь командиры, в первую очередь сосредотачиваются на сопротивлении российским оккупантам.

Более точную информацию можно получить только по окончании столкновения, а бои иногда ведутся очень долго, данные могут передать на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой продолжался ночью и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, не всегда легко определить, в какие сутки произошли те или иные потери.

Стоит отметить, что по предварительным оценкам американской разведки количество сил и средств, стянутых к украинским границам перед началом операции, составляло 75% от регулярных российских войск, в частности:

  • Батальонные тактические группы — 120 (примерно в 60 км от украинской границы);
  • Личный состав с учетом сил боевиков на Донбассе — около 190 тыс. человек;
  • Дивизионы ПВО — 35;
  • Истребители и истребители-бомбардировщики — 500 (в пределах досягаемости украинской территории);
  • Средние и тяжелые бомбардировщики — 50.

Напомним, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что готов предоставить гражданам Украины доступ к Starlink. Дополнительные терминалы будут доставлены.

Также Владимир Зеленский выступил с обращением к жителям Беларуси. Президент Украины призвал белорусов не поддерживать РФ и не воевать против Украины.