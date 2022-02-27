Украина получит доступ к спутниковому интернету Starlink, - Федоров

"Сервис Starlink теперь активен в Украине. Дополнительные терминалы будут доставлены", — пообещал Илон Маск.

Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, готов предоставить доступ к Starlink гражданам Украины. Об этом бизнесмен написал в Твиттере в ответ на твит министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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"Илон Маск, пока вы пытаетесь колонизировать Марс — Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса — российские ракеты атакуют мирное население Украины! Просим обеспечить Украину станциями Starlink и обратиться к здравомыслящим россиянам", — написал Федоров в соцсети Твиттер.

Маск ответил Федорову: "Сервис Starlink теперь активен в Украине. Дополнительные терминалы будут доставлены".

Пока что на сайте Starlink можно оформить предзаказ, однако сообщается, что подключение будет осуществлено в 2023 году. Возможно, что в ближайшее время термин подключения сократят. Также Starlink предлагает внести депозит в размере $99.

[ + – ] Предзаказ на услугу Starlink в Украине

Как рассказала спикер "Слуги народа" Юлии Палийчук, спутниковые группировки, находящиеся на орбите Земли, взаимодействуют между собой на частоте более 10 тыс. ГГц, а связь между ними и наземными станциями, и пользовательскими терминалами обеспечивается Ка-антенами через радиодиапазоны с частотой 12 ГГц. Добавим, что терминалы устанавливаются в местах, где нет препятствий для связи со спутниками и где они видны напрямую.

"Скорость такого интернета – до 1Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке мира. Работает почти как наша спецсвязь. Старлинк можно будет использовать в гражданских и военных", — написала Палийчук.

СМИ tech.liga.net ранее сообщало, что абонплата за услуги спутникового интернета от Илона Маска в Украине будет обходиться в 10 раз дороже, чем украинцы платят сейчас своим провайдерам. Такое предположение высказывал Андрей Колесник, экс-внештатный советник главы Государственного космического агентства. По его словам, люди в нашей стране не готовы тратить такие средства на услуги Starlink. Отметим, что пользовательское оборудование стоит $499, а ежемесячная абонплата составляет $99.

Однако в комментарии tech.liga.net он заявил, что спутниковый интернет Илона Маска мог бы помочь в случае вторжения войск РФ на территорию Украины.

"Россию обеспокоит Starlink из-за устойчивости этой системы к внешнему влиянию. Это важный фактор, чтобы платежеспособные клиенты, у которых есть возможность купить терминал, искали способ сделать это", — утверждает Колесник.

Также он отметил, что для Старлинк Украина должна будет выделить спектр радиочастот.

Фокус запросил комментарии у соответствующих ведомств касательно того, какой будет стоимость подключения и тариф для украинцев, а также когда будут выделены радиочастоты. Следите за нашими новостями.

Ранее мы писали о том, что украинские провайдеры будут блокировать ОТТ-сервисы, транслирующие пропагандистский контент РФ.

Также известно, что операторы мобильной связи блокируют доступ к своим сетям гражданам Беларуси и РФ.