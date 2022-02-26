Более 200 украинских провайдеров будут блокировать российских пропагандистов

К инициативе присоединились Воля, Триолан и другие провайдеры. Они намерены блокировать пропагандистский контент и пиратские сайты, которые хостятся в РФ.

Вчера, 25 февраля, Николай Фаенгольд, директор направления PayTV Starlight Media, призвал украинских провайдеров самостоятельно блокировать ОТТ-сервисы, транслирующие запрещенный российский контент. Об этом он написал в своем Facebook.

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Уважаемые коллеги провайдеры. Мы все видим, что уже и Anonymous борется с пропагандисткой машиной, пишем в группах про ссылки, которые нельзя открывать…Давайте и мы присоединимся? Речь о блокировке ОТТ-сервисов, которые транслируют запрещенные российские каналы", — говорится в сообщении.

Николай попросил провайдеров принять такое решение самостоятельно, не дожидаясь санкций, и в том случае, если они сочтут это правильным.

"Заблокировать их как ВКонтакте, Яндекс, Lenta.Ru и т.д.", — пояснил Фаенгольд

Также он акцентировал внимание провайдеров на пиратские сайты, имеющие высокие рейтинги, хостинги которых находятся в РФ и так называемых "Л/ДНР".

"Давайте и их заблокируем. Они несут информационную и киберугрозу нашей стране. С пиратами из Украины и развитых стран мы поборемся в рамках законодательства — отдельно. А этих товарищей можно уже блокировать, если они все раздадут вирусы или начнут показывать пропаганду — лучше не станет", — высказался Фаенгольд.

Он гарантировал провайдерам, что инициатива "Чистое небо" будет координировать действия и предоставлять необходимые данные.

"Понимаю, что блокировка — "не хороший" и очень спорный инструмент, но другого выхода я не вижу", — подытожил Николай.

Сегодня, 26 февраля, он сообщил, что на его призыв о блокировках откликнулось более 200 провайдеров и все больше присоединяются.

"Крупные провайдеры Воля, Триолан, и многие другие, блокируют сервисы транслирующие русские телеканалы в своих сетях. Один из ключевых результатов уже призыв на официальном уровне от НКРЗИ. Что я могу сказать? Я безумно рад быть вашим партнером и надеюсь, что ряды провайдеров пополнятся оперативно", — подчеркнул Фаенгольд.

Отметим, что Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НКРЗСИ) считает необходимым "блокировать поставщиками электронных коммуникационных сетей и/или услуг основных интернет-ресурсов, посредством которых обеспечивается ретрансляция каналов страны-агрессора, вещание которых ограничено".

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