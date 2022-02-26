Понад 200 українських провайдерів блокуватимуть російських пропагандистів

До ініціативи приєдналися Воля, Тріолан та інші провайдери. Вони мають намір блокувати пропагандистський контент та піратські сайти, які хоститься в РФ.

Вчора, 25 лютого, Микола Фаєнгольд, директор напряму PayTV Starlight Media, закликав українських провайдерів самостійно блокувати ОТТ-сервіси, які транслюють заборонений російський контент. Про це він написав у своєму Facebook.

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"Шановні колеги-провайдери. Ми всі бачимо, що вже й Anonymous бореться із пропагандисткою машиною, пишемо в групах про посилання, які не можна відкривати…Давайте і ми приєднаємось? Йдеться про блокування ОТТ-сервісів, які транслюють заборонені російські канали", — йдеться у повідомленні.

Микола попросив провайдерів прийняти таке рішення самостійно, не чекаючи на санкції, і в тому випадку, якщо вони визнають це правильним.

"Заблокувати їх як ВКонтакте, Яндекс, Lenta.Ru тощо", — пояснив Фаєнгольд

Також він акцентував увагу провайдерів на піратських сайтах, що мають високі рейтинги, хостинги яких знаходяться в РФ і так званих "Л/ДНР".

"Давайте та їх заблокуємо. Вони несуть інформаційну та кіберзагрозу нашій країні. З піратами з України та розвинених країн ми поборемося у межах законодавства — окремо. А цих товаришів можна вже блокувати, якщо вони всі роздадуть віруси чи почнуть показувати пропаганду — краще не станеться", — Висловився Фаенгольд.

Він гарантував провайдерам, що ініціатива "Чисте небо" координуватиме дії та надаватиме необхідні дані.

"Розумію, що блокування — "не хороший" і дуже спірний інструмент, але іншого виходу я не бачу", — підсумував Микола.

Сьогодні, 26 лютого, він повідомив, що на його заклик про блокування відгукнулося понад 200 провайдерів і все більше приєднуються.

"Великі провайдери Воля, Тріолан, і багато інших, блокують сервіси, що транслюють російські телеканали у своїх мережах. Один з ключових результатів вже заклик на офіційному рівні від НКРЗІ. Що я можу сказати? Я шалено радий бути вашим партнером і сподіваюся, що ряди провайдерів поповняться оперативно", — підкреслив Фаєнгольд.

Зазначимо, що Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України вважає за необхідне "блокувати постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів, за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-агресора, мовлення яких обмежене".

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